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Son dakika: Galatasaray'da Fredrik Midtsjö transferi tamam, sıra Evander'de

#Galatasaray#Transfer#Fredrik Midtsjö
Son dakika: Galatasarayda Fredrik Midtsjö transferi tamam, sıra Evanderde

Norveçli futbolcunun transferinde sona gelindi. AZ Kulübü’nü ikna eden G.Saray futbolcunun menajeri ile de el sıkıştı. Şimdi gözler Evander’le yapılan görüşmelerde.

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Sergio Oliveira’nın ardından orta sahaya bir takviye daha yapmak isteyen Galatasaray son olarak AZ forması giyen Fredrik Midtsjö’nün transferinde mutlu sona ulaşmak üzere.

AZ Kulübü ikna edilirken Norveçli oyuncunun menajeri de dün İstanbul’a geldi. Taraflar el sıkışırken resmi imzaların önümüzdeki günlerde atılması bekleniyor. Galatasaray’ın AZ kulübüne 3.5 milyon Euro bonservis bedeli ödeyeceği, 28 yaşındaki futbolcuyla seneliği 1 milyon Euro’dan 3 yıllık sözleşme imzalayacağı belirtildi. 

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Yetenekli oyuncu, bu akşam 23.30'da İstanbul'da olacak.

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G.Saray’da şimdi gözler 10 numara mevkii için uzun zamandır temas halinde bulunan Evander’e çevrildi. 24 yaşındaki Brezilyalı’nın bonservisine sahip olan Midtjylland Kulübü 5 milyon 250 bin Euro’luk teklifi kabel etti. Oyuncu da 3+1 yıllık sözleşme önerisini kabul ederken pürüzlerin giderilmesinin ardından imzaların atılacağı öğrenildi.

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#Galatasaray#Transfer#Fredrik Midtsjö

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