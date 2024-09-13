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Son dakika: Galatasaray'da flaş istifa! Cenk Ergün görevi bıraktı

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#Galatasaray#Cenk Ergün#Zalewski
Son dakika: Galatasarayda flaş istifa Cenk Ergün görevi bıraktı
Oluşturulma Tarihi: Eylül 13, 2024 13:25

Galatasaray'da son günlerin tartışmalı ismi Cenk Ergün, futbol direktörlüğü görevinden istifa ettiğini açıkladı.

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Galatasaray'da futbol direktörü Cenk Ergün, görevinden istifa etti.

Yazılı bir açıklama yapan Cenk Ergün; "Bugün yazılı olarak da Yönetim Kurulu Başkanımız Sayın Dursun Aydın Özbek'e ilettiğim üzere kulübümüzdeki profesyonel görevimden istifa etmiş bulunmaktayım. İçinde bulunduğumuz durumun hem kulübüme zarar vermemesi hem de adımın daha fazla itibarsızlaştırılmaması adına almış olduğum kararı sizlerle paylaşıyorum. Detaylı açıklamayı önümüzdeki günlerde yapacağımı belirtir, kamuoyunun bilgisine sunarım." ifadelerini kullandı.

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İKİ YILLIK SÖZLEŞME UZATMIŞTI, ZALEWSKI TRANSFERİ OLMAYINCA...

Geçtiğimiz günlerde Cenk Ergün'ün sözleşmesinin iki yıl uzatıldığı yönünde haberler çıkmıştı. Ergün, Roma'ya gidilmesine rağmen 3 gündür Zalewski transferinin bitmemesi sebebiyle çok yoğun eleştiri alıyordu.

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Cenk Ergün, eleştiriler sonrası transfer döneminin son gününde istifa ettiğini açıkladı.

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#Galatasaray#Cenk Ergün#Zalewski

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