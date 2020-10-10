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Haber Giriş: 10.10.2020 - 10:56 | Son Güncelleme:

Son Dakika | Galatasaray'da Finansal Fair Play tehlikesi! UEFA...

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Son Dakika | Galatasaray'da Finansal Fair Play tehlikesi! UEFA...
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Şampiyonlar Ligi'ni kaçıran ve pandemi kayıpları ile gelirleri iyice azalan Galatasaray, UEFA'ya verdiği 10 milyon euro zarar limitini aşmış durumda. Galatasaray için yeniden Finansal Fair Play tehlikesi gündemde.

TFF'nin %15 sapma ile birlikte 493.3 milyon TL harcama limiti koyduğu Galatasaray, ön libero transferi yapmayarak limitlere uydu.

TFF ile sorun yaşamayan sarı-kırmızılılarda FFP tehlikesi baş gösterdi. 2018'de UEFA ile 4 yıllık anlaşma imzalayan G.Saray'a transferde 'sattığın kadar al' zorunluluğu getirilmişti.

2 yıldır bu kurala uyan Aslan, 2019-20'de azami 10 milyon euro açık vermeyi taahhüt etmişti. Şampiyonlar Ligi geliri ve tribün geliri sayesinde sınırı aşmayan G.Saray, UEFA ile yapılan anlaşma çerçevesinde zarar etmeden başa baş bütçeye sahip olmak zorunda.

2 sene sonra Devler Ligi pastasından mahrum kalan ve Koronavirüs sürecinde tribün gelirinden de olan kulübün finansal tablosu incelendiğinde 14 milyon Euro zarar söz konusu.

Tekrardan FFP tehlikesine giren Galatasaray, UEFA Kulüp Finansal Kontrol Birimi'nin yapacağı incelemeye kadar 14 milyon Euro zararı sıfıra indirmenin çaresini arıyor. (Sabah)

Son Dakika | Galatasarayda Finansal Fair Play tehlikesi UEFA...

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