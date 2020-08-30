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GeriFutbol Son Dakika | Galatasaray'da Fernando Muslera'dan itiraf: 'Cavani ve Suarez'i istiyorlar'
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Futbol
Haber Giriş: 30.08.2020 - 20:16 | Son Güncelleme:

Son Dakika | Galatasaray'da Fernando Muslera'dan itiraf: 'Cavani ve Suarez'i istiyorlar'

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Galatasaray'ın kaptanı Fernando Muslera, sakatlık durumu, geleceği ve transfer konusunda açıklamalarda bulundu.

Galatasaray'da sakatlığı sebebiyle bir süre daha forma giyemeyecek olan Fernando Muslera, Uruguay basınına konuştu.

İşte Muslera'nın açıklamaları;

Türkiye'de taraftarlar benden Luis Suarez ve Edinson Cavani'yi arayarak transferlerine aracı olmamı istiyor. İkisi de süper profesyonel oyuncular. Onların oynamaması beni endişelendirir ama ne yapacaklarını bilecek tecrübedeler.

NEREDE EMEKLİ OLMAK İSTİYOR?

Nacional'de 6 ay oynadım ama çok zevk aldım, daha çok oynamak isterdim. Wanderers'ta emekli olmak isterim çünkü her şey orada başladı.

HEDEFİM URUGUAY'A GERİ DÖNMEK

Türkiye tamamen farklı bir ülke, ikinci evim gibi hissediyorum ancak hedefim Uruguay'a geri dönmek.

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