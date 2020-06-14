Son dakika! Galatasaray'da Fernando Muslera ambulansla hastaneye kaldırıldı! 6-8 ay sahalardan uzak kalacak
Süper Lig'in 27. haftasında deplasmanda Çaykur Rizespor ile karşılaşan Galatasaray'da Fernando Muslera sakatlandı. Uruguaylı kaleci oyuna devam edemedi ve ambulansla hastaneye götürüldü. Sağ ayak tibia ve fibula kemiklerinde kırık tespit edilen Fernando Muslera 6-8 ay sahalardan uzak kalacak.
Spor Arena Özel | Rizespor maçın sakatlanan ve tibia ve fibula kemiklerinde kırık tespit edilen Fernando Muslera 6-8 ay sahalardan uzak kalacak.
Mücadelenin 15. dakikasında Rizesporlu futbolcu Skoda ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda çarpışan Muslera acı içinde yerde kaldı.
Sahaya giren sağlık görevlisi hemen oyuncu değişikliği işaret etti. Muslera için oyun alanına ambulans geldi ve Uruguaylı kaleci hastaneye kaldırıldı.
Galatasaray'da yedek kaleci Okan Koçuk Muslera'nın yerine oyuna gidi. Muslera'nın çıkmasıyla Galatasaray'da kaptanlık bandını Ryan Donk taktı.
Galatasaray'da geçen sezon yine Rize deplasmanında Emre Akbaba'nın ayağı kırılmıştı.
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