Son Dakika | Galatasaray'da Fenerbahçe derbisi öncesi Saracchi şoku
Galatasaray'ın Başakşehir'i mağlup ettiği maçta sakatlanarak oyunu terk eden Saracchi'nin Fenerbahçe derbisine yetişmesinin zor olduğu öğrenildi.
İyi performansına rağmen dün sakatlanıp kenara gelen Saracchi için kulüp, “Sağ adductor (kasık) adalesinde ağrı hisseden Saracchi’nin sağlık durumu hakkındaki açıklama, salı günü (yarın) gerçekleştirilecek tetkiklerin ardından yapılacaktır” denildi.
Uruguaylı yıldızın 3. haftadaki Fenerbahçe derbisinde oynamasının zor olduğu öğrenildi.
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