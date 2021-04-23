Son Dakika: Galatasaray'da Feghouli'den soyunma odasında tepki iddiası! Fatih Terim...

Trabzonspor maçında kötü bir futbol ortaya koyan sarı-kırmızılı takımda ilk fatura devre arasında Sofiane Feghouli'ye kesildi. 0-0 biten ilk yarının ardından Feghouli'yi oyundan çıkarmaya karar veren Fatih Terim, ikinci devreye Halil Dervişoğlu ile başladı. Ancak bu kararı beğenmeyen Cezayirli yıldızın soyunma odasında sert tepkiler verdiği ortaya çıktı.

Sabah'ın iddiasına göre; sinirini su şişesinden ve duvardan çıkaran Feghouli güçlükle sakinleştirildi. Belhanda gönderildikten sonra iyice yalnızları oynayan Feghouli, yüzde 15 indirim konusunda yönetimle anlaşamamıştı. Hocası Fatih Terim'le de bu sezon yıldızları barışmayan deneyimli oyuncu, istediği süreleri bir türlü alamadı ve ilk 11'de istikrar sağlayamadı.

BEN NEREDE YANLIŞ YAPTIM

Yönetim olarak saha dışında birlik-beraberliği sağlayamayan sarı-kırmızılılarda saha içini ise Fatih Terim iyi idare edemedi. İşte Terim'in hataları:

Son Trabzonspor maçında süre alan 16 oyuncudan sadece Sofiane Feghouli'yi Fatih Terim transfer etmedi. Terim'in isteğiyle Luyindama, Marcao ve Emre Akbaba'ya toplam 16 milyon Euro bonservis ödenirken, Babel'e 3 yıllık imza parasıyla birlikte 10 milyon Euro verildi, takım son iki senede kiralık oyuncularla doldu taştı!







GENÇLER DEĞİL YAŞLILAR OYNADI!

Kerem Aktürkoğlu, Oğulcan Çağlayan ve Halil Dervişoğlu gibi genç isimlerin yerine sezon boyunca Arda, Feghouli ve Babel gibi 30 yaş üstü yıldızlar tercih edildi. Gomis ilk gelen teklife satıldı, 50 milyon Euro yatırım yapılan Diagne- Falcao ikilisi hayal kırıklığı yaratınca son umut olarak Mısır'dan Mostafa Mohamed kadroya katıldı



4 SAĞ BEK 1 MARİANO ETMEDİ

Linnes'in ücretine yüzde 50 zam yapılarak sözleşmesi uzatıldı, 2 senede 14 milyon TL kazanan Şener Özbayraklı da olmasına rağmen önce Omar Elabdellaoui sonra devre arasında Yedlin transfer edildi. Bu 4 oyuncunun performansı sağ bekte bir Mariano etmedi. Başkan Mustafa Cengiz'e göre sarıkırmızılı takım, iki senedir harcanan paranın karşılığını veremiyor.

TARAFTAR İMPARATOR'A SAHIP ÇIKTI

Teknik direktör Fatih Terim'e yönelik bir taraftar grubunun istifa çağrısı yapması sonrasında İmparator'a da destek mesajları yağdı. Dün oyuncular ve teknik kadro, Fatih Terim fotoğraflarını sosyal medya hesaplarından paylaşıp bu isteğe tepki gösterdi.

Diğer yanda ise Galatasaray taraftarı da ayağa kalktı. Taraftarın büyük bölümü, deneyimli teknik adama sahip çıkıp destek mesajları attı. Sarı-kırmızılı takımı yeniden ayağa kaldıracak kişinin Fatih Terim olduğu da ortak görüştü...

TERIM'DEN ERKEN KAMP

Yarın Antalyaspor ile deplasmanda karşı karşıya gelecek olan Galatasaray, kamp için dün kente gitti. Tedavileri devam eden Falcao, Onyekuru ve Yedlin ile karantinada olan Mostafa Mohamed kadroda yer almadı. Sakatlığı geçen Linnes ise kafilede bulundu.

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