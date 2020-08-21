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GeriFutbol Son dakika | Galatasaray'da Feghouli yıllık ücretinde indirimi kabul etti
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Haber Giriş: 21.08.2020 - 13:36 | Son Güncelleme:

Son dakika | Galatasaray'da Feghouli yıllık ücretinde indirimi kabul etti

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Son dakika | Galatasaray'da Feghouli yıllık ücretinde indirimi kabul etti
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Galatasaray'da yüksek yıllık ücreti nedeniyle takımdaki geleceği merak konusu olan Sofiane Feghouli'den Sarı-Kırmızılı yönetimi sevindiren karar geldi.

Spor Arena Özel | Galatasaray'da Radamel Falcao ve Fernando Muslera ile birlikte takımda en yüksek ücrete sahip isimlerden biri olan Sofiane Feghouli, yönetimin indirim talebini kabul etti.



Yıllık 3.8 milyon euro kazanan Cezayirli yıldız, 600 bin euro indirimi kabul etti ve yeni sezonda 3.2 milyon euro'ya oynayacak. 

Teknik direktör Fatih Terim'in de kalmasından yana olduğu Feghouli, yeni sezonda Galatasaray'ın en önemli kozlarından biri olmaya devam edecek.

Son dakika | Galatasarayda Feghouli yıllık ücretinde indirimi kabul etti

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