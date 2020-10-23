MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriSon Dakika | Galatasaray'da Feghouli kadroya alınmadı! BB Erzurumspor maçı öncesi...
GeriFutbol Son Dakika | Galatasaray'da Feghouli kadroya alınmadı! BB Erzurumspor maçı öncesi...
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Futbol
Haber Giriş: 23.10.2020 - 14:33 | Son Güncelleme:

Son Dakika | Galatasaray'da Feghouli kadroya alınmadı! BB Erzurumspor maçı öncesi...

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi

Süper Lig'in altında haftasında BB Erzurumspor deplasmanına konuk olacak Galatasaray'da Sofiane Feghouli kafileye dahil edilmedi. Cezayirli oyuncu, hafta içi Çarşamba ve Perşembe günleri yapılan antrenmanlara sırt ağrısı gerekçesiyle katılmamıştı.

Süper Lig ekiplerinden Galatasaray, Cumartesi günü BB Erzurumspor ile deplasmanda oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını tamamladı ve maç kadrosu belli oldu.

Sarı kırmızılı ekipte son iki gündür antrenmanlara çıkmayan Sofiane Feghouli, teknik direktör Fatih Terim tarafından 21 kişilik BB Erzurumspor maçı kafilesine dahil edilmedi.

Cezayirli orta saha oyuncu, son olarak geçtiğimiz hafta 2-1 kaybedilen Aytemiz Alanyaspor mücadelesinin öncesinde ve devre arasında ısınmaya çıkmamıştı.

YEDEK KALINCA TAVIR ALDI

Aytemiz Alanyaspor maçına yedek başladığı için tavır alan deneyimli futbolcu, hafta içi Çarşamba ve Perşembe günleri gerçekleştirilen antrenmanlarda sırt ağrıları gerekçesiyle yer almamıştı.

MARTIN LINNES DE YOK

Galatasaray'da Sofiane Feghouli'nin yanı sıra sakatlığı bulunan Martin Linnes de BB Erzurumspor maçı kadrosuna alınmadı.

TAKTİK ÇALIŞILDI

Galatasaray Futbol Takımı, Süper Lig’in altıncı haftasında BB Erzurumspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Florya Metin Oktay Tesisleri Jupp Derwall Antrenman Sahası’ndaki antrenmana ısınma hareketleri ile başlandı. Daha sonra dar alanda gruplar hâlinde pas çalışması yapıldı.

Antrenmanın ana kısmında teknik direktör Fatih Terim yönetiminde taktik çalışma gerçekleştirildi. Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı.

BUGÜN YOLA ÇIKILACAK

Galatasaray Futbol Takımı, karşılaşma için bugün saat 16.00’da Türk Hava Yolları’na ait özel bir uçuşla Erzurum’a hareket ederek mücadele öncesi bu kentte kampa girecek.

GALATASARAY'IN BB ERZURUMSPOR KADROSU ŞU ŞEKİLDE

Şener Özbayraklı, Omar Elabdellaoui, Taylan Antalyalı, Ryan Babel, Radamel Falcao, Younes Belhanda, Ryan Donk, Oğulcan Çağlayan, Kerem Aktürkoğlu, Ömer Bayram, Emre Akbaba, Emre Taşdemir, Christian Luyindama, Okan Kocuk, Marcelo Saracchi, Marcao Teixeira, Emre Kılınç, Arda Turan, Ali Yavuz Kol, Mbaye Diagne, Fatih Öztürk.

 

Son Dakika | Galatasarayda Feghouli kadroya alınmadı BB Erzurumspor maçı öncesi...

"Sanal Oyunlar" ilk defa ve sadece Misli.com'da! Hemen oyna...

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle