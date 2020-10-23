Son Dakika | Galatasaray'da Feghouli kadroya alınmadı! BB Erzurumspor maçı öncesi...

Süper Lig ekiplerinden Galatasaray, Cumartesi günü BB Erzurumspor ile deplasmanda oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını tamamladı ve maç kadrosu belli oldu.

Sarı kırmızılı ekipte son iki gündür antrenmanlara çıkmayan Sofiane Feghouli, teknik direktör Fatih Terim tarafından 21 kişilik BB Erzurumspor maçı kafilesine dahil edilmedi.

Cezayirli orta saha oyuncu, son olarak geçtiğimiz hafta 2-1 kaybedilen Aytemiz Alanyaspor mücadelesinin öncesinde ve devre arasında ısınmaya çıkmamıştı.

YEDEK KALINCA TAVIR ALDI

Aytemiz Alanyaspor maçına yedek başladığı için tavır alan deneyimli futbolcu, hafta içi Çarşamba ve Perşembe günleri gerçekleştirilen antrenmanlarda sırt ağrıları gerekçesiyle yer almamıştı.

MARTIN LINNES DE YOK

Galatasaray'da Sofiane Feghouli'nin yanı sıra sakatlığı bulunan Martin Linnes de BB Erzurumspor maçı kadrosuna alınmadı.

TAKTİK ÇALIŞILDI

Galatasaray Futbol Takımı, Süper Lig’in altıncı haftasında BB Erzurumspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Florya Metin Oktay Tesisleri Jupp Derwall Antrenman Sahası’ndaki antrenmana ısınma hareketleri ile başlandı. Daha sonra dar alanda gruplar hâlinde pas çalışması yapıldı.

Antrenmanın ana kısmında teknik direktör Fatih Terim yönetiminde taktik çalışma gerçekleştirildi. Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı.

BUGÜN YOLA ÇIKILACAK

Galatasaray Futbol Takımı, karşılaşma için bugün saat 16.00’da Türk Hava Yolları’na ait özel bir uçuşla Erzurum’a hareket ederek mücadele öncesi bu kentte kampa girecek.

GALATASARAY'IN BB ERZURUMSPOR KADROSU ŞU ŞEKİLDE

Şener Özbayraklı, Omar Elabdellaoui, Taylan Antalyalı, Ryan Babel, Radamel Falcao, Younes Belhanda, Ryan Donk, Oğulcan Çağlayan, Kerem Aktürkoğlu, Ömer Bayram, Emre Akbaba, Emre Taşdemir, Christian Luyindama, Okan Kocuk, Marcelo Saracchi, Marcao Teixeira, Emre Kılınç, Arda Turan, Ali Yavuz Kol, Mbaye Diagne, Fatih Öztürk.

"Sanal Oyunlar" ilk defa ve sadece Misli.com'da! Hemen oyna...