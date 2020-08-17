Son Dakika | Galatasaray'da Feghouli depremi! FIFA'ya gitti...

Cezayir basınında yer alan habere göre deneyimli orta saha, nisan ayından beri maaşını alamadığı için FIFA'ya başvurdu.

Galatasaray ile bir süredir alacakları ödenmediği için sorunlar yaşayan Feghouli, çareyi FIFA'ya başvurmakta buldu. Cezayir basınında El Moudjahid'in haberine göre Cezayirli orta saha, sarı-kırmızılı kulübü alacakları ödenmediği için FIFA'ya şikayet etti.

Haberin detaylarında ise Feghouli'nin nisan ayından bu yana maaşını alamadığı ve kulüp tarafından istenen indirimi de kabul etmediği aktarıldı. Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, birçok kulüpte olduğu gibi kendilerinin de pandemi sonrası oyunculara ödeme yapmakt zorlandıklarını ifade etmişti.

Sarı-kırmızılılar, futbolcularının hemen hemen hepsiyle maaş indirimde de anlaşma yaptı. Fakat 4 ismin indirim teklifine sıcak bakmadığı açıklanmıştı.

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