Son dakika | Galatasaray'da Fatih Terim'in yüzünü güldüren 5 detay
Arda’nın performansı, Diagne’nin ileri uçta rekabeti artırması ve Falcao’nun fiziksel olara hazır olması Terim’i mutlu etti. Stoper tandemi ve ideal 11’in erken şekillenmesi de teknik heyeti sevindirdi.
Spor Arena - Ali Naci Küçük | 2020-21 sezonu için geri sayıma geçilirken G.Saray’da Fatih Terim’i, takımın performansı, hırsı mutlu etti. Bu konuda 5 önemli detay var:
1- Arda performansını yukarıya taşıyor. 11’i garantileyen Arda’nın Falcao ile uyumu da sevindirdi.
2- Sakatlıklar nedeniyle istenileni veremeyen Falcao fiziksel durumu iyi noktaya geldi.
3- Santrforda ciddi bir rekabet oluştu. Falcao dışında özellikle Diagne sahalara iddialı bir dönüş yapma hedefinde.
4- Marcao-Luyindama ikilisi de Terim’den artı puan aldı.
5- İdeal 11 büyük ölçüde belirlendi... Savunmada Elabdellaoui, Marcao, Luyindama, Saracchi; ön liberoda Donk; kanatlarda Emre, Arda, forvette Falcao, arkasında Feghouli olacak.
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