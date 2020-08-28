Son dakika | Galatasaray'da Fatih Terim'in yüzünü güldüren 5 detay

Spor Arena - Ali Naci Küçük | 2020-21 sezonu için geri sayıma geçilirken G.Saray’da Fatih Terim’i, takımın performansı, hırsı mutlu etti. Bu konuda 5 önemli detay var:

1- Arda performansını yukarıya taşıyor. 11’i garantileyen Arda’nın Falcao ile uyumu da sevindirdi.



2- Sakatlıklar nedeniyle istenileni veremeyen Falcao fiziksel durumu iyi noktaya geldi.



3- Santrforda ciddi bir rekabet oluştu. Falcao dışında özellikle Diagne sahalara iddialı bir dönüş yapma hedefinde.



4- Marcao-Luyindama ikilisi de Terim’den artı puan aldı.



5- İdeal 11 büyük ölçüde belirlendi... Savunmada Elabdellaoui, Marcao, Luyindama, Saracchi; ön liberoda Donk; kanatlarda Emre, Arda, forvette Falcao, arkasında Feghouli olacak.

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