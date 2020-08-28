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GeriFutbol Son dakika | Galatasaray'da Fatih Terim'in yüzünü güldüren 5 detay
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Futbol
Haber Giriş: 28.08.2020 - 07:00 | Son Güncelleme:

Son dakika | Galatasaray'da Fatih Terim'in yüzünü güldüren 5 detay

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Son dakika | Galatasaray'da Fatih Terim'in yüzünü güldüren 5 detay
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Arda’nın performansı, Diagne’nin ileri uçta rekabeti artırması ve Falcao’nun fiziksel olara hazır olması Terim’i mutlu etti. Stoper tandemi ve ideal 11’in erken şekillenmesi de teknik heyeti sevindirdi.

Spor Arena - Ali Naci Küçük | 2020-21 sezonu için geri sayıma geçilirken G.Saray’da Fatih Terim’i, takımın performansı, hırsı mutlu etti. Bu konuda 5 önemli detay var:

1- Arda performansını yukarıya taşıyor. 11’i garantileyen Arda’nın Falcao ile uyumu da sevindirdi.

2- Sakatlıklar nedeniyle istenileni veremeyen Falcao fiziksel durumu iyi noktaya geldi.

3- Santrforda ciddi bir rekabet oluştu. Falcao dışında özellikle Diagne sahalara iddialı bir dönüş yapma hedefinde.

4- Marcao-Luyindama ikilisi de Terim’den artı puan aldı.

5- İdeal 11 büyük ölçüde belirlendi... Savunmada Elabdellaoui, Marcao, Luyindama, Saracchi; ön liberoda Donk; kanatlarda Emre, Arda, forvette Falcao, arkasında Feghouli olacak.

Son dakika | Galatasarayda Fatih Terimin yüzünü güldüren 5 detay

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