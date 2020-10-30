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GeriFutbol Son Dakika | Galatasaray'da Fatih Terim'in yardımcısı Ümit Davala'nın eşi koronavirüse yakalandı!
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Haber Giriş: 30.10.2020 - 16:52 | Son Güncelleme:

Son Dakika | Galatasaray'da Fatih Terim'in yardımcısı Ümit Davala'nın eşi koronavirüse yakalandı!

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Son Dakika | Galatasaray'da Fatih Terim'in yardımcısı Ümit Davala'nın eşi koronavirüse yakalandı!
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Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in yardımcısı Ümit Davala, eşinin koronavirüs testinin pozitif çıktığını, bu sebeple bir süre takımdan ayrı kalacağını açıkladı.

Ümit Davala'nın sosyal medyadan yaptığı açıklama şu şekilde:

Eşimin Covid-19 testinin pozitif çıkmasıyla izolasyon sürecim başladı. Bir süre takıma ve hocalarımıza evden destek vermeye devam edeceğim. Sağlıkla kalın, maske ve mesafe kurallarına uymayı lütfen unutmayın.

Son Dakika | Galatasarayda Fatih Terimin yardımcısı Ümit Davalanın eşi koronavirüse yakalandı

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