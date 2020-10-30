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Son Dakika | Galatasaray'da Fatih Terim'in yardımcısı Ümit Davala'nın eşi koronavirüse yakalandı!
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in yardımcısı Ümit Davala, eşinin koronavirüs testinin pozitif çıktığını, bu sebeple bir süre takımdan ayrı kalacağını açıkladı.
Ümit Davala'nın sosyal medyadan yaptığı açıklama şu şekilde:
Eşimin Covid-19 testinin pozitif çıkmasıyla izolasyon sürecim başladı. Bir süre takıma ve hocalarımıza evden destek vermeye devam edeceğim. Sağlıkla kalın, maske ve mesafe kurallarına uymayı lütfen unutmayın.
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