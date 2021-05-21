Son Dakika: Galatasaray'da Fatih Terim'in yardımcısı Ümit Davala'dan dikkat çeken paylaşım!
Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'in basın toplantısında yaptığı açıklamalardan sonra Fatih Terim cephesinden ilk yanıt geldi. Yardımcı antrenör Ümit Davala, sosyal medyadan dikkat çeken bir paylaşım yaptı.
Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, 2 saatten fazla süren basın toplantısında Fatih Terim ile yola devam etmeyi düşünmediklerini açıkladı.
Başkan Cengiz'in gündem yaratan sözlerinin ardından Fatih Terim'in cephesinden ilk yanıt geldi.
'GÜLÜYORUZ AĞLANACAK HALİNİZE...'
Galatasaray'da Fatih Terim'in yardımcılığını yapan Ümit Davala, sosyal medya hesabından "Gülüyoruz ağlanacak halinize" ifadelerinin yer aldığı bir paylaşım yaptı.