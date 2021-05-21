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GeriFutbol Son Dakika: Galatasaray'da Fatih Terim'in yardımcısı Ümit Davala'dan dikkat çeken paylaşım!
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Futbol
Haber Giriş: 21.05.2021 - 21:37 | Son Güncelleme:

Son Dakika: Galatasaray'da Fatih Terim'in yardımcısı Ümit Davala'dan dikkat çeken paylaşım!

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Son Dakika: Galatasaray'da Fatih Terim'in yardımcısı Ümit Davala'dan dikkat çeken paylaşım!

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'in basın toplantısında yaptığı açıklamalardan sonra Fatih Terim cephesinden ilk yanıt geldi. Yardımcı antrenör Ümit Davala, sosyal medyadan dikkat çeken bir paylaşım yaptı.

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, 2 saatten fazla süren basın toplantısında Fatih Terim ile yola devam etmeyi düşünmediklerini açıkladı.

Başkan Cengiz'in gündem yaratan sözlerinin ardından Fatih Terim'in cephesinden ilk yanıt geldi.

Son Dakika: Galatasaray Başkanı Mustafa Cengizden zehir zemberek sözler Fatih Terimle çalışmayı düşünmüyorum, bir kere evime gelmedin...
Son Dakika: Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'den zehir zemberek sözler! 'Fatih Terim'le çalışmayı düşünmüyorum, bir kere evime gelmedin...'

'GÜLÜYORUZ AĞLANACAK HALİNİZE...'

Galatasaray'da Fatih Terim'in yardımcılığını yapan Ümit Davala, sosyal medya hesabından "Gülüyoruz ağlanacak halinize" ifadelerinin yer aldığı bir paylaşım yaptı.

Son Dakika: Galatasarayda Fatih Terimin yardımcısı Ümit Davaladan dikkat çeken paylaşım

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