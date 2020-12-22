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GeriFutbol Son Dakika | Galatasaray'da Fatih Terim'in yardımcısı Levent Şahin'den Trabzonspor öncesi Falcao açıklaması
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Haber Giriş: 22.12.2020 - 21:35 | Son Güncelleme:

Son Dakika | Galatasaray'da Fatih Terim'in yardımcısı Levent Şahin'den Trabzonspor öncesi Falcao açıklaması

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Son Dakika | Galatasaray'da Fatih Terim'in yardımcısı Levent Şahin'den Trabzonspor öncesi Falcao açıklaması
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Galatasaray'da Fatih Terim'in cezası sebebiyle Göztepe maçına takımın başında çıkan Levent Şahin, 3-1 kazanılan mücadeleyi değerlendirdi.

Levent Şahin'in maç sonu sözleri şu şekilde:

"Ben sözlerime Özkan Sümer ve taraftarımız Ulaş Bayam'a rahmet dileyerek başlamak istiyorum. Maça gelirsek 3 yıl önce Fatih Hocamızın bir paylaşımı vardı. "Nerede kalmıştık" diye. o geldikten sonra Göztepe'yi 3-1 yenmiştik. Bugün de böyle oldu ve o sezon şampiyon olduk. 3 yıl sonra yine beraberiz. İnşallah bu sezon da şampiyon oluruz Bugün kazandık. İyi bir oyun oynadık. Geçiş hücumlarında doğru pasları verebilsek skor daha farklı olabilirdi."

"Trabzonspor maçı Pazar günü olsa Fatih ve Emre oynayabilirdi"

"Eksikleri biz dile getirmiyoruz. Muslera, Fatih, Emre, Falcao, Babel, Kerem, Marcao, Etebo... Her oyuncuya ihtiyacımız var. Trabzonspor maçında her oyuncudan en iyiyi isteyeceğiz. Trabzonspor maçı Pazar günü olsa Emre Taşdemir ve Fatih'i kullanabilecektik. 5 saat farkla izolasyon sürecine takıldılar. Kime ne görev gelirse en iyi şekilde çıkıp oynayacak. Çalışmaya devam edeceğiz."

Falcao'nun son durumu

Kolombiyalı golcü Radamel Falcao’nun durumuyla ilgili gelen bir soruya Levent Şahin, "Falcao ile birlikte 8 oyunumuz eksik. Bizim için her oyuncu çok değerli Falcao’nun olduğu gibi. Falcao dün itibariyle takımla birlikte antrenmanın bölümlerine başladı. Doktorlar yarın ve ondan sonraki günlerde bilgileri sizlere bilgileri verecektir" dedi.

Son Dakika | Galatasarayda Fatih Terimin yardımcısı Levent Şahinden Trabzonspor öncesi Falcao açıklaması

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