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Haber Giriş: 08.11.2020 - 08:54 | Son Güncelleme:

Son Dakika | Galatasaray'da Fatih Terim'in transfer raporu: Ahmed Musa

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Son Dakika | Galatasaray'da Fatih Terim'in transfer raporu: Ahmed Musa
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Devre arası transfer çalışmalarına şimdiden başlayan Galatasaray'da Fatih Terim'in en çok beklediği isimlerin başında Ahmed Musa geliyor...

Hızlı bir kanat forvet eksikliği hisseden Galatasaray'a Suudi Arabistan'dan müjdeli haber geldi. Al-Nasr'la olan sözleşmesini fesheden Ahmed Musa boşa çıktı. Sol açık olarak oynayan Nijeryalı yıldız iki sene önce sarı-kırmızılı kulübün gündemine girmiş ancak 2018 Dünya Kupası'nda patlama yapınca 16.5 milyon euro'ya Suudi Arabistan'a satılmıştı.

Al-Nasr'da beklentileri karşılamayan Musa, ocak ayında Galatasaray'ın yolunu tutabilir. FIFA'lık olmak istemeyen sarı-kırmızılı yetkililer, 28 yaşındaki oyuncunun durumunu araştırmaya başladı. Beşiktaş'ın Josef de Souza, Başakşehir'in de Giuliano hamlesinde sorun çıkmaması, Galatasaray'ın Ahmed Musa transferinde elini güçlendiriyor.

ONYEKURU TARZI OYUNCU

Onyekuru gibi savunma arkasına yaptığı koşular ve hızıyla fark yaratan Ahmed Musa'nın yıllık maliyetinin 2.5 milyon euro olduğu öğrenildi. Bu transfer için yoğun mesai harcayan sarı-kırmızılılar, bonservis ödemeyeceği için FFP'ye takılmayacak. Müslüman olan Nijeryalı hücum oyuncusu da kariyerine Türkiye'de devam etmeye sıcak bakıyor. (Sabah)

Son Dakika | Galatasarayda Fatih Terimin transfer raporu: Ahmed Musa

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