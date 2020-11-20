Son Dakika | Galatasaray'da Fatih Terim'in kadro sıkıntısı!

Milli arada üst üste gelen kötü haberler, Florya'da moralleri iyiden iyiye bozmuş durumda. Bir yandan sakatlıklar, diğer taraftan Kovid vakalarıyla uğraşan Sarı-Kırmızılılar'da, teknik patron Fatih Terim ideal 11'i kurmakta zorlanıyor. Pazartesi günü Kayserispor'la karşılaşacak olan Cim Bom'da, sakatlıkları bulunan Falcao ve Luyindama henüz takıma katılamadı. Babel, Omar Elabdellaoui ve Arda Turan'ın yanı sıra ilk 11'den iki önemli isim de testlerinin pozitif çıkması sebebiyle kadroda olmayacak. Son olarak Etebo da Nijerya Milli Takımı'nda sakatlanınca, Fatih hoca eldeki tüm seçenekleri gözden geçirmeye başladı. Terim, Florya'daki taktik provalarda farklı 11'ler deneyerek, galibiyeti getirecek kurguyu oluşturmaya çalışıyor.



Gözü gençlerin üstünde

Luyindama'nın yokluğunda Marcao'nun yanında Donk'un oynaması bekleniyor. Ancak bu durumda Taylan'ın bölgesinde sıkıntı oluşabilir. Ömer Bayram ve Emre Kılınç, merkeze düşünülen diğer isimler. Ayrıca Emre Akbaba da şans isteyen bir diğer oyuncu. Ancak stoperde genç Emin Bayram'ın tercih edilmesi durumunda, Donk ön liberoya geçecek ve Taylan'ın işi kolaylaşacak. Bu durumda Terim'in kanatlardaki opsiyonu da çoğalacak ve Emre Kılınç'ı çizgide değerlendirme şansı bulacak.

Her ihtimali düşünüyor

Emre Taşdemir'in sol beke geçmesi ve Saracchi'nin ön tarafta oynaması da seçenekler arasında. İleri uçta şimdilik Diagne banko görünüyor. Falcao için de son güne kadar tüm şartlar zorlanacak. Eğer iyileşmezse, Kolombiyalı yıldız Kayseri maçında da riske edilmeyecek. Feghouli de her ne kadar 11'e direkt yazılsa da, yorgunluk sebebiyle kenarda başlayabilir ve Emre Kılınç sağ çizgiye kaydırılabilir veya bu bölgede Oğulcan Çağlayan denenebilir.

Sertlik mi, teknik mi...

İdmanlarda birçok farklı kurgu deneyen Terim, daha çok 4-2-3-1 ve 4-3-3 düzenleri üzerinde duruyor. En azından bir kanatta mutlaka hızlı bir oyuncu kullanmak isteyen Terim, orta sahayı daha sert kurmakla, daha teknik ve topu ayağında tutan isimlerle oluşturma fikri arasında gidip geliyor. (Fanatik)

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