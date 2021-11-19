Son Dakika: Galatasaray'da Fatih Terim'in hedefi Berke Özer! Derbi için özel talimat...

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOLFİKSTÜRBASKETBOLVİDEOLARE SPORYAZARLAR
Hürriyet Arama
Koronada kayıp halka bulundu... New York Times duyurduKoronada kayıp halka bulundu... New York Times duyurdu#Koronavirüs
Covid-19a karşı devrim niteliğinde iki aşı: Şırınga yokCovid-19'a karşı devrim niteliğinde iki aşı: Şırınga yok#Koronavirüs
Sağanak ve kar geliyor Dikkat: Kuvvetli olacakSağanak ve kar geliyor! Dikkat: Kuvvetli olacak#Meteoroloji
Kamu bankaları kredi faizlerini indirdi İşte yeni oranlar...Kamu bankaları kredi faizlerini indirdi! İşte yeni oranlar...#Kamu
Peki bu ne bay Biden Türkiyeye yaptırım, Amerikaya serbestPeki bu ne bay Biden? Türkiye'ye yaptırım, Amerika'ya serbest#ABD
Faiz indirimi politikasının nedenleriFaiz indirimi politikasının nedenleri#Faiz
Kan donduran görüntü... Cesetlerini astılarKan donduran görüntü... Cesetlerini astılar!#Meksika
Esenyurtta ilginç anlar Çılgına döndü... Aracı paramparça ettiEsenyurt'ta ilginç anlar! Çılgına döndü... Aracı paramparça etti#Esenyurt
Yaşlanan nüfus yüzünden çalışan bulamıyorlar Yabancı işçilere kalıcı oturum vereceklerYaşlanan nüfus yüzünden çalışan bulamıyorlar! Yabancı işçilere kalıcı oturum verecekler#Japonya
Düşüş yüzde 20yi aştı Kripto paralarda sert kayıpDüşüş yüzde 20'yi aştı! Kripto paralarda sert kayıp#Kripto Para
Vietnamda bir kriz daha... Nusret taklidi başını yaktıVietnam'da bir kriz daha... Nusret taklidi başını yaktı!#Vietnam
580 yıl sonra bir ilk... Görüntüler nefes kesti580 yıl sonra bir ilk... Görüntüler nefes kesti#Ay Tutulması
Biri Londrada kırmızı halıda salınıyordu, o sırada Amerikada...Biri Londra'da kırmızı halıda salınıyordu, o sırada Amerika'da...#Meghan Markle
Doğuma az kaldı... Bebeğin ismi ne olacakDoğuma az kaldı... Bebeğin ismi ne olacak?#Özge Özpirinçci
Yalıdan rezidansa geçtiler... Bekar evine kadın eliYalıdan rezidansa geçtiler... Bekar evine kadın eli!#Hacı Sabancı
HABERLERSpor Arena Haberleri Futbol Haberleri

Son Dakika: Galatasaray'da Fatih Terim'in hedefi Berke Özer! Derbi için özel talimat...

#Galatasaray#Fatih Terim#Berke Özer

Galatasaray, Milli ara sonrası derbiye yönelik ilk taktik provayı yaptı. Ekibiyle Fenerbahçe analizini tamamlayan Terim, ezeli rakibin zayıf noktası olarak kaleci Berke'yi seçti ve takımına "Kaleyi gördüğünüz yerden vurun" talimatı verdi. Fatih hoca derbide özellikle Cicaldau'ya çok güveniyor.

Haberin Devamı

Galatasaray 'ın derbi planı yavaş yavaş netleşiyor. Milli ara sonrası tam kadro çalışmaya başlayan Sarı Kırmızılı ekipte ilk taktik prova dün gerçekleşti. Teknik direktör Fatih Terim, ekibiyle birlikte tamamladığı Fenerbahçe analizinin ardından, ezeli rakibin zayıf karnı olarak kaleci Berke'yi tespit etti.

Fanatik'in haberine göre; Genç eldivenin stres yükü fazla olan mücadelede deneyim sorunu yaşayabileceğini öngören Terim, rakibi uzaktan avlamanın hesapları içinde. Oyuncularına, "Kaleyi gördüğünüz yerden vurun" talimatı veren tecrübeli çalıştırıcı, bu konuda en çok Cicaldau'ya güveniyor. Rumen yıldızla idmanda bire bir görüşen Terim, ona özel bir hücum serbestliği tanıyacak.

Takımın beyni Feghouli

Fatih hocanın takım içerisinde yapmayı düşündüğü değişikliklerden biri de oyunun merkezinde gerçekleşecek. Terim, son haftaların formda ismi Feghouli'yi 10 numara pozisyonunda değerlendirmeye hazırlanıyor. Halil ve Kerem de kanatlarda forveti besleyecek. İleri uçta şimdilik Diagne bir adım önde görünüyor. Ancak Mohamed de formayı zorluyor ve burada ciddi bir rekabet yaşanıyor. Ayrıca ilk 11'e son kararını yarın verecek olan Terim, son anda tek forvetli sisteme dönüp ileriye Halil'i koyabilir ve Morutan ya da Emre Kılınç'ı sağ kenarda kullanabilir.

Duran toplara özel önlem

Haberin Devamı

Terim ve ekibine göre Fenerbahçe'nin derbideki en büyük kozu ise duran toplar olacak. Hem kornerlere hem de ceza sahası çevresinden yapılacak serbest vuruşlara karşı özel savunma çalışmaları yapan Sarı-Kırmızılılar, diğer taraftan da kornerlerden gol atamama hastalığını rafa kaldırmayı hedefliyor. Bu nedenle antrenmanın bir bölümünün de köşe atışlarına ayrıldığı öğrenildi.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Galatasaray#Fatih Terim#Berke Özer

BAKMADAN GEÇME!

Koronavirüsteki kayıp halka bulundu... Aylar sonra kimliği ortaya çıktı

Koronavirüsteki kayıp halka bulundu... Aylar sonra kimliği ortaya çıktı!

#Koronavirüs
Okul da bitti staj da... Sinan Enginin kızı Elif Engin avukat oldu

Okul da bitti staj da... Sinan Engin'in kızı Elif Engin avukat oldu!

#Elif Engin
Avrupada aşısızlara yasaklar peş peşe geliyor Sonuç: Aşı kuyrukları

Avrupa'da aşısızlara yasaklar peş peşe geliyor! Sonuç: Aşı kuyrukları

#COVID-19