Son Dakika: Galatasaray'da Fatih Terim'in ekibinden Ümit Davala ve Levent Şahin ayrıldı!

Spor Arena - Galatasaray ile 31 Mayıs’ta sözleşmeleri sona erecek olan Ümit Davala ve Levent Şahin, Fatih Terim’in ekibinden ayrıldı

İkili bugün Fatih Terim ile görüşerek katkılarından ötürü teşekkür edip yollarını ayırdı

Terim Galatasaray’da kariyerine devam ederse Davala ve Şahin teknik heyette olmayacak

FATİH TERİM'İN SÖZLEŞMESİ BİTİYOR

Galatasaray'da bir diğer bilinmez ise Fatih Terim'in geleceği. Kulüple olan sözleşmesi 31 Mayıs'ta sona erecek olan deneyimli teknik adam şu sıralarda Bodrum'da ailesiyle tatilde. Mustafa Cengiz, yaptığı açıklamada göreve devam etmesi halinde Fatih Terim ile yola devam etmeyeceğini söyledi.