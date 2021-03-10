Son dakika: Galatasaray'da Fatih Terim'in Belhanda kararı hakkında bilgisi var mıydı?

Spor Arena Özel- Galatasaray, Sivasspor maçı sonrası zeminden şikayet ederken yönetimi eleştiren Younes Belhanda'nın sözleşmesinin feshedildiğini açıkladı. 31 yaşındaki futbolcu, ayrılık kararını antrenman için gittiği Florya Metin Oktay Tesisleri'nde öğrendi. Antrenmana çıkmayan Belhanda, bir süre tesiste vakit geçirdikten sonra takım arkadaşlarıyla ve görevlilerle vedalaşarak Florya'dan ayrıldı.

FATİH TERİM'İN AYRILIK KARARINDAN HABERİ VAR MIYDI?

Belhanda ile yolların ayrılmasının ardından sosyal medyada Fatih Terim'in karar ile ilgili bilgisi olmadığı yönünde haberler yer aldı. Belhanda ile ilgili toplanan yönetim, Fatih Terim'e konuyla ilgili bilgi verdi. Fatih Terim de karara saygı duyduğunu ifade etti.

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