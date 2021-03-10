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GeriFutbol Son dakika: Galatasaray'da Fatih Terim'in Belhanda kararı hakkında bilgisi var mıydı?
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Futbol
Haber Giriş: 10.03.2021 - 14:44 | Son Güncelleme:

Son dakika: Galatasaray'da Fatih Terim'in Belhanda kararı hakkında bilgisi var mıydı?

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Son dakika: Galatasaray'da Fatih Terim'in Belhanda kararı hakkında bilgisi var mıydı?

Galatasaray'ın sözleşmesini tek taraflı feshettiği Faslı futbolcu Younes Belhanda, ayrılık kararını antrenman için gittiği Florya Metin Oktay Tesisleri'nde öğrendi. Peki ayrılıktan teknik direktör Fatih Terim'in haberi var mıydı?

Spor Arena Özel- Galatasaray, Sivasspor maçı sonrası zeminden şikayet ederken yönetimi eleştiren Younes Belhanda'nın sözleşmesinin feshedildiğini açıkladı. 31 yaşındaki futbolcu, ayrılık kararını antrenman için gittiği Florya Metin Oktay Tesisleri'nde öğrendi. Antrenmana çıkmayan Belhanda, bir süre tesiste vakit geçirdikten sonra takım arkadaşlarıyla ve görevlilerle vedalaşarak Florya'dan ayrıldı.

Galatasarayda Younes Belhandanın sözleşmesi feshedildi
Galatasaray'da Younes Belhanda'nın sözleşmesi feshedildi!

FATİH TERİM'İN AYRILIK KARARINDAN HABERİ VAR MIYDI?

Belhanda ile yolların ayrılmasının ardından sosyal medyada Fatih Terim'in karar ile ilgili bilgisi olmadığı yönünde haberler yer aldı. Belhanda ile ilgili toplanan yönetim, Fatih Terim'e konuyla ilgili bilgi verdi. Fatih Terim de karara saygı duyduğunu ifade etti.

Galatasaray, Younes Belhandanın yeminli tercümeli röportajını paylaştı
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Son dakika: Galatasarayda Fatih Terimin Belhanda kararı hakkında bilgisi var mıydı

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