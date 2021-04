Son Dakika: Galatasaray'da Fatih Terim'e istifa daveti! UltrAslan ilk kez...

Galatasaray taraftar grubu ultrAslan'ın lideri Sebahattin Şirin, Twitter hesabından Mustafa Cengiz ve Fatih Terim'e istifa çağrısında bulundu.



ultrAslan'ın tribün lideri Sebahattin Şirin, "Geçtiğimiz hafta son dönemde yaşananlar üzerine Başkanımız Mustafa Cengiz için bir yazı kaleme alarak mevcut ortamda Galatasarayımızın önünü açmak için son bir hizmet beklediğimizi belirtmiştik. Bu düşüncemizi tekrarlayarak ve ekleyerek; Mustafa Cengiz ve Teknik Heyetimizden Galatasarayımızın önünü açmasını istiyoruz. Vefalı Galatasaray Camiası olumlu hizmetlerinizi her zaman hatırlayacaktır. Galatasaray ve Galatasaray taraftarı sizlerden son bir hizmet bekliyor." dedi.

Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim, daha önce yaptığı açıklamada taraftara sözünün olduğunu ve sözleşmesinin sonuna kadar istifa etmeyeceğini ifade etmişti.









TERİM: BİR ŞEKİLDE BULUTLARI DAĞITMAMIZ LAZIM

Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamada bulunan tecrübeli teknik adam, özellikle maçın ilk yarısında kötü olduklarını belirterek, "Topun hakimiyetinin ve oyun kontrolünün bizde olması çok önemli. Pas oyununu iyi oynayan bir takımız ama bugün maalesef bunu yapamadık. Başarılı oyun kurmayı, topu üçüncü bölgeye en iyi şekilde taşımayı ve atakta doğru pozisyon almayı ilk yarıda maalesef beceremedik. Rakibimizin de o ara birkaç atağı oldu." diye konuştu.

Hücum sürekliliğini isteyen bir takım olduklarını vurgulayan Terim, "Bunu ikinci yarının çok kısa bir süresinde yapabildik. Bunu yaparken de bireysel hatadan gol yedik. Özellikle atakta daha fazla süreklilik ve daha fazla pozisyon üretme adına birçok opsiyon yaratmak en büyük özelliğimiz ama maalesef bu maçta bunları yapamadık. Birkaç başarılı kombinasyon var ama çok fazla değil. O da galibiyete yetmez. Hatta mağlup da olabilirdik. Ancak son bir frikik takibi bize beraberliği getirdi. Bu bir puan bazen çok şeyler ifade edebilir. Çok da iyi olmayan bir oyun oynamamıza rağmen eğer mağlup almayıp, puan alıyorsak bu çok şey ifade ediyor demektir. Bir şekilde bu bulutları dağıtmamız lazım. Rakibimizin puan kaybettiği bir haftada bu avantajı kullanamadığımız için üzgünüm. Kalan 6 haftaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

GALATASARAY HALA TÜRKİYE'NİN EN BÜYÜK MARKASI



Fatih Terim, UEFA Başkanı Aleksander Ceferin'in Galatasaray ile ilgili açıklamasının hoşuna gittiğini aktararak, sözlerini şöyle tamamladı:

"Açıkçası bazen hatırlatmakta yarar olduğunu düşünüyorum. Her ne kadar 20 sene geçse de Galatasaray'ın 2000 yılındaki UEFA şampiyonluğu, söz konusu kulüplerin dışında da birilerinin zirveye çıkabileceğini göstermesi açısından tarihi eşiklerden biriydi. Bugün Avrupa Süper Ligi projesinin üzerinde kurulması düşünülen İtalyan, İspanyol, Alman ve en sonunda İngilizleri, 5 takımı birden yenerek şampiyon olan bir UEFA şampiyonu Galatasaray. O yüzden Sayın Ceferin'in örneği hiç tesadüfü değildir. Bu noktada UEFA'nın Atalanta, Dinamo Zagreb, Celtic, Rangers ve Galatasaray gibi takımların kendileri için ne kadar büyük önem taşıdığını hatırlatması önemlidir. Hatırlatması kadar bizim de kendimize önemli bir ders çıkarmamız gerekiyor buradan. Her ne kadar zaman zaman kazandığımız bu başarılar unutturulmaya çalışılsa da Galatasaray hala Türkiye'nin en büyük markası. Hala Avrupa'daki diğer kulüplere örnek gösterilen bir kulüp ve ilham kaynağı. Hala milyonlarca gencin hayal etmesini sağlayan ve onların umudu olan bir kulüp. Bizim de bu büyüklüğü hatırlayıp her defasında bu büyüklüğe göre hareket etmemiz ve kulübümüzün sahip olduğu tüm kaynakları bu amaç doğrultusunda kullanmamız gerekiyor. Sonrası neler olacağını hepimiz biliyoruz."

