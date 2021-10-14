Son dakika: Galatasaray'da Fatih Terim'e Fransa'dan dev talip!

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete
Ekstra

Hep daha fazlasını öğrenin, hep daha fazlasını deneyimleyin!

© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOLPUAN DURUMUFİKSTÜRBASKETBOLVİDEOLARE SPORYAZARLAR
Hürriyet Arama
Turkovacta yeni gelişme... Olumlu verilerimiz var diyerek müjdeyi paylaştıTurkovac'ta yeni gelişme... 'Olumlu verilerimiz var' diyerek müjdeyi paylaştı#Turkovac
Mesnetsiz iddialar hakkında suç duyurusuMesnetsiz iddialar hakkında suç duyurusu#Demirören Şirketler Grubu
İstanbul için kâbus senaryosu: Deniz sahilleri yutacakİstanbul için kâbus senaryosu: Deniz sahilleri yutacak#İklim Değişikliği
En etkili koronavirüs aşısı belli olduEn etkili koronavirüs aşısı belli oldu!#Kovid Aşısı
Yıldız kavgası Sosyal medya bunu konuşuyorYıldız kavgası! Sosyal medya bunu konuşuyor#Tüketici Hakları
Şeytani plan 20 yıl boyunca kaçtı ama... Züleyha ile gelen ölümŞeytani plan! 20 yıl boyunca kaçtı ama... 'Züleyha' ile gelen ölüm#Cinayet
Marketlerde satılıyor, herkes kullanıyor... Korkutan araştırma En çok kadınları tehdit ediyorMarketlerde satılıyor, herkes kullanıyor... Korkutan araştırma! En çok kadınları tehdit ediyor#Kanser
İstanbulda polise silahlı saldırı O anlar kameradaİstanbul'da polise silahlı saldırı! O anlar kamerada#Avcılar
Salgınla mücadelede kritik sayı: 6 MİLYON, kritik ay: KASIMSalgınla mücadelede kritik sayı: 6 MİLYON, kritik ay: KASIM#Koronavirüs
Kadir Şeker talebine imza atan elleriniz dert görmesin'Kadir Şeker' talebine imza atan elleriniz dert görmesin#Siyasi Suikast
İki Başkan yardımcısı ve bir PPK üyesi görevden alındıİki Başkan yardımcısı ve bir PPK üyesi görevden alındı#Merkez Bankası
Dönüyorlar... Pençeler-nalçalar depodan çıktıDönüyorlar... Pençeler-nalçalar depodan çıktı#Kaybolan Meslekler
Bilge Öztürk ve Daren Gerede Erkayadan ilk fotoğrafBilge Öztürk ve Daren Gerede Erkaya'dan ilk fotoğraf#Bilge Öztürk
Yıldız Tilbeyi kızdıran soru Türkçe konuşuyorumYıldız Tilbe'yi kızdıran soru! 'Türkçe konuşuyorum'#Yıldız Tilbe
Fatih Terimin hesapları tutmadı Muslera 10 bin kilometre yol kat edip...Fatih Terim'in hesapları tutmadı! Muslera 10 bin kilometre yol kat edip...#Galatasaray
HABERLERSpor Arena Haberleri Futbol Haberleri

Son dakika: Galatasaray'da Fatih Terim'e Fransa'dan dev talip!

#Fatih Terim#Galatasaray#Lyon
Son dakika: Galatasarayda Fatih Terime Fransadan dev talip

Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim'e Fransız devi Lyon talip oldu. Kulüp sahibi ve başkanı Jean-Michel Aulas'ın bir menajerlik şirketiyle iletişime geçerek Terim'le görüşülmesi talimatını verdi.

Haberin Devamı

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'e, Fransa'dan talip var! 1987'den beri Olympique Lyon'un sahibi ve başkanı olan Jean-Michel Aulas, takımın bu sezon orta sıralara mahkum olmasından ve istikrarsız sonuçlar almasından çok rahatsız.

Takımın teknik direktörü Peter Bosz'la bir görüşme yapacağı öğrenilen Aulas'ın ayrılık hazırlığında olduğu, bu süreçte yeni hocayı belirlemeyi amaçladığı belirtildi. Fanatik'in haberine göre Fransız bir menajerlik şirketiyle iletişime geçen Aulas, takımın başında çok güçlü bir teknik direktör görmek istediğini ifade ederek, listenin 1 numarasında Fatih Terim'in olduğunu bildirdi.

'Fatih Terim, Futbolun Kralı!'

Aulas, menajerlere Fatih Terim'le görüşüp anlaşmaları konusunda tam yetki verirken, tecrübeli hocanın parayla ikna edilemeyeceği, ancak proje ve transfer yetkisi verilirse bu teklifi düşünebileceği yönünde bir fikir birliğine varıldı. Jean-Michel Aulas'un bu görüşmede Terim için, "Le Roi Du Football" yani "Futbolun Kralı" anlamında bir ifade kullandığı da gelen haberler arasında.

Lyon, 9 haftası geride kalan Fransa Ligi'nde 13 puanla 10. sırada yer alıyor ve lider PSG'nin 11 puan gerisinde yer alıyor. Başkan Aulas'ın, yeni hocayı belirledikten sonra Bosz'la yolları ayıracağı, bu nedenle görüşmelerin bir süre daha devam edeceği öğrenildi.

Haberin Devamı

20 yıldır Avrupa'da çalışmıyor

Haziran ayında Galatasaray'da başkanlık koltuğuna oturan Burak Elmas'la birlikte yeni bir projeye başlayan 68 yaşındaki Fatih Terim'in, Lyon'dan gelmesi muhtemel bir teklife ne yanıt vereceği merak konusu.

2000 yılında Galatasaray'la UEFA Kupası'nı kazandıktan sonra Fiorentina'nın başına geçen, buradaki başarısıyla 2001'de Milan'ın teknik patronu olan Fatih Terim, aradan geçen 20 yıl boyunca yabancı bir takım çalıştırmadı.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Fatih Terim#Galatasaray#Lyon

BAKMADAN GEÇME!

İngiliz bilim insanlarından dünyayı umutlandıran koronavirüs açıklaması: Kayıp parçayı bulduk

İngiliz bilim insanlarından dünyayı umutlandıran koronavirüs açıklaması: Kayıp parçayı bulduk!

7 Ekimde evlenmişlerdi... İşte İdo Tatlıses ile Yasemin Şefkatlinin evi

7 Ekim'de evlenmişlerdi... İşte İdo Tatlıses ile Yasemin Şefkatli'nin evi

Aşk bitti, 150 bini geri ver

Aşk bitti, 150 bini geri ver!

Buralarda konut sahibi olana talih kuşu kondu İstanbulun en değerli mahalleleri belli oldu

Buralarda konut sahibi olana talih kuşu kondu! İstanbul'un en değerli mahalleleri belli oldu

Koronavirüs aşılarında etkinlik bilmecesi... Bilim insanları son noktayı koydu

Koronavirüs aşılarında 'etkinlik bilmecesi'... Bilim insanları son noktayı koydu!