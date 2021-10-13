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Son Dakika: Galatasaray'da Fatih Terim'den yönetime Mostafa Mohamed talebi

#Galatasaray#Transfer#Mostafa Mohamed
Son Dakika: Galatasarayda Fatih Terimden yönetime Mostafa Mohamed talebi

Galatasaray'ın geçtiğimiz sezonun devre arasında satın alma opsiyonuyla birlikte kadrosuna kattığı Mısırlı golcü Mostafa Mohamed, yarım sezon boyunca gösterdiği performansla hem taraftarın hem de teknik heyetin takdirini kazanmıştı. Yeni sezona ise beklentilerin altında giren genç golcü, son haftalarda yükselen performansıyla yeniden Fatih Terim'in gözüne verdi. Deneyimli teknik adam, yönetime Mostafa Mohamed kararını iletti.

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Galatasaray'ın forvet rotasyonunda önemli bir isim olan Mostafa Mohamed, 2021-2022 sezonuna oldukça düşük bir performansla girmişti. Genç oyuncunun yaz transfer döneminin son günlerinde satılması da gündeme gelmişti.

Fransa ekibi Bourdeaux'a transfer olmaya çok yaklaşan Mostafa Mohamed, eski kulübü Zamalek'in sorun çıkarmasının ardından Galatasaray'da kaldı.

Bu sezon birçok maçta yedek kalan Mısırlı golcü, Süper Lig'in son haftasında oynanan Çaykur Rizespor maçında attığı iki golle, gol orucunu bozdu.

Mostafa Mohamed, Mısır Milli Takımı'nda ise fırtına gibi esmeye devam ediyor. Ülkesinin önceki gece Libya ile deplasmanda oynadığı maçta ilk golün asistini yapan, ardından da harika bir kafa golü atan 23 yaşındaki forvet, maçın ardından ise zaferi Liverpool'un yıldızı Salah ile birlikte kutladı.

Sabah'ın haberine göre; Galatasaray'da ise Mısırlı oyuncunun transferi konusunda hareketlilik yaşanıyor. Bu sezon sonuna kadar 4 milyon dolara bonservisini alma hakkına sahip olan sarı-kırmızılılar, Fatih Terim'in de isteği ile işi erken bitirmek istiyor.

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Deneyimli teknik adamın, "Bu işi sezon sonuna bırakmadan bitirelim. Mohamed'i kadroda istiyorum" sözleri sonrasında yönetim de vites yükseltti.

 

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#Galatasaray#Transfer#Mostafa Mohamed

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