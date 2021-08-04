Son Dakika: Galatasaray'da Fatih Terim'den yeni transfer kararı! St. Johnstone maçında 3 isim...

Spor Servisi - Ali Naci KÜÇÜK Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, yarın UEFA Avrupa Ligi 3.ön eleme turu maçında yeni oyuncularına şans verecek. Sarı kırmızılılar yenilenmiş kadrosu ile İskoç rakibinin karşısına çıkacak. Tecrübeli teknik adam St. Johnstone ile oynayacakları karşılaşmada öncelikle beklerini değiştirecek. Perşembe günkü karşılaşmada Galatasaray’ın 2021-22 sezonundaki yeni bekleri ilk kez forma giyecek. Fatih Terim, sağ bekte DeAndre Yedlin’in yerine Rennes kulübünden transfer edilen Sacha Boey’i ilk 11’de görevlendirecek.

TAYLAN DA FORMASINA KAVUŞUYOR

Sol bekte ise bu kez PSV ile oynanan maçların aksine Ömer Bayram değil, yeni transfer Patrick van Aanholt olacak. Orta sahada da Galatasaray’da PSV maçlarına göre önemli bir değişim yaşanacak. Galatasaray’ın yaklaşık 1 ay boyunca transferi için yoğun mesai harcadığı ve Terim’in yeni sezonda ideal 11’ine koymayı düşündüğü Berkan Kutlu, Galatasaray forması ile ilk maçına çıkacak. Berkan ile yaklaşık 8 gündür takımla çalışan ve sakatlığını atlatan Taylan Antalyalı da herhangi bir sorun oluşmazsa yarın ilk 11'de başlayacak.

TAKIMIN GOL UMUDU MOHAMED

Sarı kırmızılıların 6.5 milyon euro bonservisle transfer ettiği Alexandru Cicaldau ise Universitatea Craiova ile UEFA Avrupa Ligi Konferans Ligi’nde görev yaparken, bu turda statü gereğince forma giyemeyeceği için 90 dakikada görev alamayacak. Teknik direktör Fatih Terim’in orta sahada yine Aytaç Kara’ya görev verip kanatlarda da Ryan Babel ile Kerem Aktürkoğlu’na şans tanıması bekleniyor. PSV ile oynanan rövanş karşılaşmasında olduğu gibi St. Johnstone mücadelesinde de en ileride Mostafa Mohamed’in oynama ihtimali yüksek.

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