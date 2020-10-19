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GeriFutbol Son Dakika | Galatasaray'da Fatih Terim'den VAR tepkisi!
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Haber Giriş: 19.10.2020 - 22:27 | Son Güncelleme:

Son Dakika | Galatasaray'da Fatih Terim'den VAR tepkisi!

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Son Dakika | Galatasaray'da Fatih Terim'den VAR tepkisi!
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Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Alanyaspor'a 2-1 mağlup oldukları maç sonrası açıklamalarda bulundu.

Fatih Terim'in açıklamaları şu şekilde:

"Her hafta eksiklerimizin üstüne çalışıyoruz. Tam bir tarafı8 hallederken beklemediğimiz başka sorunlar çıkıyor. Bu sefer de 10 kişiyle uğraşmaya başladık  1-0 galipken gereksiz faulle beraberlik geldi. 10 kişi oynamak kolay değil. İkinci yarı hamlelerimiz oldu. Golü de bulduk ama iptal edildi. Zaten bizim VAR'lar sağlık taraması gibi. Genel olarak tarıyorlar baştan aşağı"

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"Son saniyede de golü yedik. Emeklerin yazık olduğu bir maç daha oldu. İlk yarının sonunda çok gereksiz bir faul. Emekler boşa gidiyor. Öndesin, ne gerek var orada faule. Buna rağmen uğraştık ama maalesef olmadı. Bireysel hataları önleyemiyoruz. Bu seviyede bu hatalar olmamalı. Üzgünüm."

Son Dakika | Galatasarayda Fatih Terimden VAR tepkisi

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