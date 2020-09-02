MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriSon Dakika | Galatasaray'da Fatih Terim'den transfer talimatı! "Acele edelim..."
GeriFutbol Son Dakika | Galatasaray'da Fatih Terim'den transfer talimatı! "Acele edelim..."
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Futbol
Haber Giriş: 02.09.2020 - 09:46 | Son Güncelleme:

Son Dakika | Galatasaray'da Fatih Terim'den transfer talimatı! "Acele edelim..."

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim’in, yönetimle yaptığı yeni sezon toplantısında, “Gönderilecek oyuncular için acele edelim. Uygun şartlarla gönderemiyorsak oyuncuyu kazanalım” dediği öğrenildi.

Galatasaray'ın teknik patronu Fatih Terim’den yönetime net mesaj...

Rakiplerine göre hem iç hem de dış transferde sessiz kalan Cim Bom’da tecrübeli hoca harekete geçti. Yönetimle toplantı yapan Terim’in, “Gönderilecek oyuncular için acele edelim. Kadroyu ona göre şekillendirelim. Uygun şartlarla gönderemiyorsak oyuncuyu kazanalım” dediği bildirildi.

Bunun üzerine yönetim, menacerlere bir kez daha talimat verdi. Arap kulüplerinden Younes Belhanda ve Ryan Babel için teklif bekleyen Galatasaray’da bu hafta içerisinde özellikle iç transferde hareketli saatlerin yaşanması bekleniyor. (Fanatik)

Son Dakika | Galatasarayda Fatih Terimden transfer talimatı Acele edelim...

Haftalık net Canlı iddaa kaybına %10'a varan iade Misli.com'da, hemen katıl!

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle