Son Dakika Transfer Haberleri | Galatasaray'da Fatih Terim'den transfer açıklaması: 'Okay Yokuşlu'yu istedik ama olmadı'

Süper Lig'de Gaziantep FK'yı 3-1 mağlup eden Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim, maç sonunda açıklamalarda bulundu.

İşte Fatih Terim'in açıklamaları;

Bir maçta kazanabilecek pozisyondan çok daha fazlasını ürettik. Özellikle ilk yarıda çabuk hücum yaptık. Hiçbir zaman oyun aleyhimize dönmedi. Hep üstün oynadık. Çok pozisyon ürettik, bu pozisyonların gol olması lazım.

Belhanda bugün çok iyi oynayanlardı. 5 Ekim'e kadar ne olur bilmiyoruz ama bizim için her oyuncu kıymetli ve değerli.

YOUNES BELHANDA AÇIKLAMASI

Bugünkü performansından dolayı herkesten memnunum. Belhanda da bugünün iyilerindendi. 5 Ekim'e kadar ne olur bilmiyorum ama ne olursa olsun her oyuncu bizim için kıymetli. Biz genel olarak gelirken oyuncuları karşılamıyoruz ama gönderirken iyi ayrılıyoruz. Maddi olanakların bu kadar zorlandığı ortamda, kulüpler kendi tasarrufunu kullanabilir

'OKAY YOKUŞLU'YU İSTEDİK'

Okay Yokuşlu'yu istedik, o da çok niyetliydi ama maalesef kulübü kabul etmedi, olmadı. Yoksa istedik.