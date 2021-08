Son dakika: Galatasaray'da Fatih Terim'den transfer açıklaması! Morutan, Falcao ve Babel...

Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim ve futbolcu Sacha Boey, Randers maçı öncesi basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

İlk olarak söz alan Sacha Boey'nin açıklamaları şu şekilde:

Oynadığım büyün maçlar iyi geçti. Takım olarak da iyi sonuçlar aldık. Yeni takıma adapte olmak için teknik ekip ve arkadaşlarım bana kolaylık sağladı. Bu süreç iyi geçti diyebilirim. En büyük önceliğim kollektif bir oyun oynamak. Kendimi geliştirmek için buraya geldim. Gerekli çalışmaları yapacağım. Sahada en iyisini vermeye çalışıyorum. Celtic'in transfer isteği vardı ama Galatasaray daha büyük bir takım. Tercih yaptığım zaman daha büyük olduğu için Galatasaray'ı seçtim. Buraya gelmeden önce 1-2 oyuncuyu biliyordum. Gelince diğer arkadaşlarla tanıştım. Birbirimize adapte olmamız lazım. Galatasaray'ın hedefi birinci sıradır. Biz de Galatasaray'ı en üst sıraya taşımak için çalışıyoruz. Galatasaray'ı çocukluğumdan biliyorum Avrupa'daki maçlarından, PSG'ye karşı oynamışlardı. İdol olarak Hakimi ve Marcelo'yu gördüğümü söyleyebilirim. Hücuma çıkmayı seviyorum, ilieri çıkıp gol attırmayı çok seviyorum. Diğer bahsedilen şeyler de modern bir bekin görevleri. Ben görevimi yapıyorum. Amacım Avrupa sahnesinde olmak ve her zaman şampiyonluk için oynamak. Bunun için Galatasaray'ı tercih ettim. Yarın çok önemli bir maç oynayacağız gruplara kalmak için. Avrupa'da olmak istiyoruz. En iyi şekilde maçı geçeceğimizi düşünüyorum.

Fatih Terim'in açıklamaları şu şekilde:

Bu transfer politikasına devam etmek istiyoruz. Yüksek gibi görünen transfer bedellerini kabul edilebilir bir maaş skalasıyla dengeleyecek gittiğimizi düşünüyorum. Böylelikle hem yarışmacı bir takım hem de ciddi bir yatırım yapıyoruz. İnanıyorum ki ileride bu yatırımlar ileride Galatasaray'a önemli karlar getirerek dönecek. Birkaç yıldır Avrupa ile olan rekabetimizi anlatırken altını çizdiğim önemli unsurlardan bir tanesini de onlarla bu şekilde başa çıkabileceğimizi düşünüyorum. Galatasaray'ın gençler tarafından istenen bir kulüp olduğunu görüyorum. Burada hem bizimle kazanacakları kupalarla önemli başarılar elde ederken hem de performanslarıyla daha büyük liglere gideceklerini düşündüklerine inanıyorum. Biz böyle bir modele geçmeyi planladık, yavaş yavaş da o tarafa doğru gidiyoruz. Dönüşerek, değişerek ve kazanarak bu mücadeleyi sürdüreceğimizi düşünüyorum.

Falcao ve Babel'e teklif var mı?

Gelenler kadar gidenler de önemli. Futbolun doğasında olan şey. Son maçtan sonra da söyledim. Ederini bulan her oyuncuyla Galatasaray yollarını ayırabilir. Gelen bazı teklifler var. Burada tek tarafın değerlendirmesi yetmiyor, iki tarafın değerlendirmesi gerekir. İki taraf da maddi manevi mutlu olursa böyle bir şey gerçekleşir. Şu anda gerçekleşmek üzere olan bir transferimiz var biraz sonra bitmesiyle ilgili bilgi verilir. Falcao ve Babel'e teklif olup olmadığını bilmiyorum. Bununla yöneticilerimiz ilgileniyor. Varsa da henüz gerçekjleşmiş bir şey yok. Bu isimler önemli isimler. İsteyenler vardır muhakkak.

Morutan ile ilgili beklentiniz nedir?

Son saniye bir sorun çıkmazsa Morutan transferi bitti diyebiliiriz. Yetenekli ve genç bir oyuncu katmak üzereyiz. 18 yaşından beri scout ekibimiz takip ediyor. Gelişimini takip ettiler. Onlara da teşekkür ederiz. Romanya bizim için daha değişik bir ülke anlamı taşıyor. Romanya futbolunun gelmiş geçmiş en büyük oyuncuları Galatasaray bünyesinde oldu. Oradaki gençler Galatasaray'a büyük hayranlıklar duyuyor. Tabii ki Galatasaray önemli bir marka. İsmi her genci heyecanlandırıyor. Sadece Rumen de değil. Son 10 yıla baktığımızda en önemli jenerasyonun yavaş yavaş son birkaç yıla geldiğini görüyorum. Morutan'ın gelmekten mutlu olduğunu da duydum. Görüşmedim ama dün akşam buraya gelmişlerdi. Buna çok sevindim. Bir an evvel oynamaya da çok hevesli. Umarım tüm prosedürler en kısa zamanda hallolur ve kendisini sahada kullanmaya başlarız.

10 numara Morutan'ın mı olacak?

Morutan çok yönlü bir oyuncu. Problem çözen özellikleri var, yaratıcı özellikleri var. Solak olmasına rağmen sağ kanatta da aktif. Kendisinden birçok pozisyonda yararlanabiliriz. Her yerde oynayabileceğini düşünüyorum. 10 numarayı biz Hagi'ye vermiştik. Bu konuyla ilgili biraz beklemeyi düşünüyorum. Bazı sürprizler yapabiliriz bu konuda. Önemli olan sırtta yazan numara değil, gövdedeki arma için verilen mücadeledir. Onun için eğer siz sırttaki numaraya bakmayıp armaya bakıp ona göre mücadele ederseniz unutulmazlar arasına girersiniz. 10 numara beklentilerin en yüksek olan numaraların başında gelir. Önceki yıllarda 10 numara alan oyuncuların normal performansta dahi kimseyi memnun etmediğinden ötürü dikkatli davranmayı düşünüyorum. Sezon sonuna da bırakabililiz, bir sürpriz yapıp verebiliriz de. Kime? Onu bekleyip göreceğiz.

"Hayal kurmaktan asla vazgeçmem"

Bu genç oyuncuları neden aldığımızı, planımızı söyledim. Sadece gençler olmayacak, tecrübeli,i profesyonel, beklentimizin yüksek olduğu oyuncular da alacağız. Hayallerim bittiği zaman bizim burada olmamamız lazım. Hayatım boyunca hayallerim olmaya devam edecek. Olur olmaz, her zaman yakalayamazsınız. Hayal kurmaktan, en üst seviyeye bakmaktan asla vazgeçmeyeceksiniz. İlkleri, olmaz denilenleri başarmışsanız bu armayla, yenilerinden vazgeçemezsiniz. Yaptıysanız bir daha yapmanız beklenir. Bu baskı oluşturur mu? Oluşturur. Bu baskı da bizi hazır tutar. İnşallah bu beklentimiz gerçek olur.

"Kasımpaşa Stadı'nı seçme sebebimiz..."

PSV ilk maçı domine etti, ikinci maçta biraz daha iyi oynadık. Şu anda tek sıkıntımız ligdeki kadroyla Avrupa'da oynayamamamız. Dediğim zincir bitmedi, geçen turda da sıkıntılar yaşadık ama geçmesini bildik. Orada iyi bir skor alabilirdik ama olmadı. Yarın gruplara kalmak istiyoruz. Seyircimize de büyük iş düşüyor. Kasımpaşa Stadı'nda oynamak istememizin bir sebebi de seyircimize yakın olmak. Olimpiyat Stadı futbol oynamaya müsait bir zemin ama sahaya çok uzak bir taraftar grubu, baskı kuramayacağınız bir ortam. Kasımpaşa'yı seçtik, kulübe de teşekkür ediyorum. Gruplara kalmayı istiyoruz, inanıyoruz. Oraya gidince de ilerisine bakacağız. Ayın 2'sinde UEFA listesini vereceğimize göre oynamış oyuncuları yazma imkanımız var. Tam kadro yürüyeceğiz inşallah. 2-8 arası birileri gelirse belirli bir dönem Türkiye Ligi ile yetinmesi gerekecek. Her geçen gün biraz daha iyi oynadığımızı düşünüyorum. Gol geç gelince sanki çok zorlandık gibi bir algı görüyorum. Bütün istatistiklere bakılınca hem hücumda hem savunmada iyi işler yapmışız. En çok gol pozisyonuna giren takımız, en az pozisyon veren takımız. Gol sona kaldığı için bir algı oluştu ama buna katılmıyorum. Daha iyi olacağız. Her maç bir tane ilk maçına çıkan oyuncuyla oynuyoruz. Cezalısı oluyor, sakatı oluyor. Her geçen günün bizim lehimize olduğunu düşünüyorum. Nelsson'un yerinde olmak hiç istemezdim. İlk maçınıza çıkıuyorsunuz, geriye düşüyorsunuz, kazanmanız gerek... Buna rağmen çok iyi oynadı. Hatayspor ileri üçlüsü Süper Lig'deki en önemli hücumlardan. Bize çıkardıkları sıkıntıları her takıma çıkaracaklardır. Kaldı ki golde iki satoperimizin de ayağı kaydı. Bize böyle şeyler de hep oluyor.

"Rakibe saygı duyuyoruz"

Bizim en büyük sıkıntımız üçüncü gün maç oynamak. Cuma geldik pazartesi oynadık. Yarın maç oynayacağız. Cuma rejenerasyon, Pazar günü de Kasımpaşa maçı. Uzun da seyahatlerdeng eldik. Rotasyon için alışılmış bazı bloklardan vazgeçseniz sıkıntı olur, sezon içinde olsa halledebiliriz ama bloğu yeni oluşturmaya çalışıyoruz zaten. Kendimize en olması gereken kadroyla çıkacağız. Son kadroya yakın nçıkacağız. Rakibimiz henüz iki gol yemedi. 1-0 da bize yetiyor. Oradaki gibi olmayacağını umuyorum. Oyuncularımız da bunun bilincinde. Namağlup olmalarına ve az gol yemelerine saygı duyuyoruz ama biz de buralarda tecrübeli bir takımız.

"Oyun temposunu yüksek tutacağız"

Koşu mesafelerimiz geçen seneden baya farkı. Onu daha da yükselteceğimizi düşünüyorum. Atletik performansların yanı sıra bazı oyuncuların geçmişten gelen koşma özellikleri var. Bunun altında kalanların da forma bulma şansının azalacağını söyleyebiliriz. Belki bazısı toplamda az koşar ama çok fazla sprint atar. Onları iyi hesap ederek, mücadele gücü yüksek bir takım kurmaya çalışyoruz. Topa tempo vermeye çalışıyoruz. Bazı sıkıntılarımız olacaktır ama tempoyu en yüksekte tutmayı amaçlıyorum. Ekibimiz de bu konuya hakim. Oyuncu seçimlerini de buna göre yapıyoruz. Bütün dereceleri soyunma odasına asıyoruz. Analiz grubumuz her şeyi oyunculara da gönderiyor ve izliyorlar. Böyle oynadığımız zaman en büyük sıkıntımız rakip geçiş hücumları olacaktır. Bu tehlikeleri az seviyede tutmak önemli. 8 Eylül'den itibaren belirli bir grup elimizde kalacak. Gidenin gittiği, kalanın kaldığı bir grupla her gün çalışacağız. Başka sebeplerin kafamızı meşgul etmediği bir rahat ortamda çalışıp daha iyi şeyler yapacağımızı düşünüyorum. Genç oyuncularımız hem öğrenip hem de gelişecekler. Zaman da gerekecek onlara.

"Diagne ve Mostafa daha da istekli olmalı"

Diagne daha istekli olmalı. İstekli olduğu fark edildi ve formayı aldı. Daha da istekli olmasını diliyorum. Süper Lig'de önemli işler yapabilecek bir santrfor. Mostafa ile birliklte daha da istekli olmalılar. Aksi takdirde olmaz, olmuyor da. O zaman başka kararlar almak lazım. 9 numaranın bir özelliği vardır. Gol en büyük tedavileridir. Mostafa ve Diagne için de bu böyle. Boş kaleye de atabilirdi geçen maçta Berkan çıkarsaydı. Ona da kızmış biraz, tepkisi de haklıydı. Umarım bu performansı yükselir.

"Yabancı sınırında formüllerimiz hazır, aramıda bu formüle göre yeni isimler katılabilir"

Yabancı sınırında matematiğe döneceğiz. Yerli çok önemli oyunculara sahibiz. Çoğunu da bırakmak istemedik. 3 olmasına rağmen bırakmadık. Geçen sezon 15'e yakın yerli oyuncuyla oynadık. Ben çıkardığımda da Türk kuralı diye çıkarmıştım. Yine ona göre oynadık. 8 Eylül'e kadar formüller hayata geçebilir. Sadece Gedson ile ilgili değli, bazı Türk olyuncularla ilgili de geçebilir. Bizim bu konuda sıkıntımız olmayacak. Konuya hazırız. Gerekirse bazen tabii ki Türk kaleciyle çıkacağız maça. Bazen Muslera Uruguay maçından olağanüstü geç dönerse mecvuri zamanlar da oluyor. 20 saat uçuyor, yorgun argın geliyor. Kolay değil. Kalecilerimizi de kullanmayı düşünebiliriz. Oyunda da sıkıntımız olmayacak. Yakında daha da alternatifler artabilir. Bunu, birilerini takip ettiğimiz, aramıza katılabilir anlamında söylüyorum.

"Ömer Bayram'a gösterilen tavrı doğru bulmuyorum"

Galatasaray taraftarının oyuncuları kazanmamız için tavrı önemli. Onlara güveniyorum. Bir an evvel oyuncu kazanmada bu tavır önemli. 96'dan beri birçok genç Türkiye'ye geldi. Risk diye söylenen gençler geni de mahçup etmediler. Kazanmayı alkışlayan, sevecen tribün yaklaşımıza ihtiyacımız var. Yeteneklerinden şüphemiz yok. Alışma dönemi geçirirken bu sabrı istiyoruz. Ömer Bayram'a olan tepkileri hiç onaylamıyorum. Profesyonel, beyefendi... Oynasın, ıynamasın müthiş bir takım oyuncusu. Oynuyor problem, giriyor problem. Belki de Türkiye'de en fazla asist yapanlardan biri. Ön yargılı olmamak lazım. Hocaya güvenleri zaten tamdır. Bir bildiği vardır demek en doğrusudur. Ömer sadece statyum için değil, Florya için de önemli. Ömer'in asistleri var, gol olmayan bir çok pası da var. Bunları hak etmiyor. Yarım saat ısınır, oyuna almazsınız sesi çıkmaz. Ömer geldiğinde sol bek miydi? Biz yaptık sol bek. Hataları olabilir ama takım için önemli bir isim. Rica ediyorum taraftarımızdan. O da güzel şeyler hak ediyor.