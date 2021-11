Son dakika: Galatasaray'da Fatih Terim'den TFF'nin ret kararına gönderme! Lokomotiv Moskova'ya karşı ilk 11'i...

Haberin Devamı

Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim ve Brezilyalı futbolcu Marcao, Lokomotiv Moskova maçı öncesi basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Fatih Terim'in açıklamaları şu şekilde:

Hayaller olmadan hiçbir şey olmaz. 'Bu gruptan çıkarsak bizim de söyleyecek şeylerimiz var' demiştim geçen bu soru sorulduğunda. Neden olmasın... Her geçen gün daha iyi olacağız. Zorlu bir gruptayız. Neredeyse Şampiyonlar Ligi grubu. Burada lider olursak son 16'ya çıkıyoruz direkt. İnşallah geçersek rakibimiz yine bu gruptaki rakipler ayarında olacaktır. Önce bu grubu tamamlayalım hayırlısıyla...

"Grup liderliği çok önemli"

Lokomotiv Moskova yeni hocasıyla iyi bir ivme kazandı. 4 maçta sadece bize yenildiler. 3 maçta 7 puan aldılar. İyi yolda oldukları açık. Maçın kolay geçeceğini kimse beklemesin, biz de beklemiyoruz. 1 puanları var ama matematiksel olarak şansları devam ediyor. Oradaki maç planladığımız şekilde gitti. Çok konsantre oynadık ve o gecenin en güzel golünü attık. Bu grupta 1. çıkmak için bu maç çok büyük önem taşıyor. Bizden sonra saat olarak Marsilya-Lazio maçı var. Kazanırsak 10 puan yapıyoruz. Kazanırsak oradan çıkacak her sonuç bizim için önemli. Grup lideri direkt gidiyor, grup ikincisi Şampiyonlar Ligi'nden gelen rakiple oynuyor. Liderliğin avantajı çok açık. Kaliteli oyuncuları var. Topa sahip olan ve pasa dayalı oynayan bir takım. Zayıf ve güçlü yanlarını iyi tespit ettik. Az önce teorik konuştuk, birazdan da sahada çalışacağız. Bu maç ilk maçtan daha zor. Elimizden geleni yapacağız.

TFF'nin %100 seyirci talebini reddetmesi hakkında

Bir Galatasaray olarak pandemi başladığından itibaren tüm kurallara uyduk, uymaya devam ediyoruz. Rakiplerimizin 3-4- bin taraftar aldığı durumlarda dahi biz stadımızda TFF ne dediyse onlara uyduk. Bu ret kararına da uyarız. %100 kapasiteye 5 gün sonra geçilebiliyor demek ki bir bildikleri var federasyonumuzun. Saygıyla karşılıyoruz ve her zamanki gibi uyacağız. Sebebini merak etmiyor değiliz ama uyacağız. 4 Kasım erken demek ki. Ben yarın 20-25 bin kişinin %100 olan 50 bin kişilik bir efekt yaratacağını düşünüyorum. Öyle bir atmosfer yapacaklardır ki 50 bin kişilik bir ses çıkacaktır. Tarih boyunca başardığımız her şeyde en büyük etken taraftarımızdır. Yarın da bizim yanımızda olacaklardır.

"2000 yılında kupayı kazanırken de makas vardı ama..."

Makasın açıldığını söylemem sadece skorlarla ilgili değildi. Ekonomik güç, idari mekanizma, teknik davranış gibi bir çok sebebi vardı. Brighton takımı 11 milyon Euro'ya oyuncu alıp 'Sizde kalsın, sezon sonu alırım' diyor. Daha yukarılara çıkmayayım bu yeterli. Ekonomik güç çok önemli yer kaplıyor. Şu anki gençlerimiz, transfer politikamız ve stratejik bakışımız devam edecek ve bu proje bizi bazı yerlere götürecek inşallah ekonomik, idari ve teknik olarak. Bugün arkadaşlarım bana Brytal Palace'ın akademi yapılanmasının resimlerini gönderdiler, A takım spor merkezinden daha iyi. Akademisi böyleyse A takımınki nasıl diyor insan. Yoksa 2000 yılında da makas vardı. Makas hep vardı ama açılıyor. Yine başarılı olabiliriz ama makası da kapatmamız lazım.

Ocak ayı transfer planlaması hakkında

Başkanımızla da konuştuk, Ocak ayında bazı planlarımız var. Scout grubumuz hazırız. Her kes de değişime hazır olmalıdır. Eksikler veya olması gerekenler... Bu sadece almakla değil verme alma şeklinde olacaktır. Doğrusu da budur. Gençlerimizin her gün tecrübe kazandığını da düşünürsek tekrar güçlü, eksik olan yerleri de güçlendirip yolumuza devam etmek istiyoruz. Mevcuttan memnunum ama her zaman bir daha iyisi vardır. Onu düşünerek hareket edeceğiz.

Yabancı sınırının gelecek sezon 7+4 olması hakkında

14 yabancı kuralını futbol direktörüyken uygulayan kişi olarak bu konuyu kulüplere anlatırken 3-4 önemli konu üzerinde durmuştuk. Bir tanesi büyük paralarla Türkiye'de kalan oyuncuların dışarıya gitmek istememesi. Dışarıda oynayanların sayısını gördük sonradan. Kural değişti, bu kuralın 14 Türk kuralı olduğunu anlatamadık. Bu bakış açısıdır. Yasakla hiçbir yere varamayız. Bugün Rusya yabancıyı tekrar serbest bırakma aşamasında. Oyuncuyu Türk veya yabancı diye ayıramazsınız. Geçen sene 10-15 tane Türk oyuncu oynattım. Serbest değil miydi? Birçok böyle oynatan hoca arkadaşım var sadece ben değil. Parayı kulüplerin verdiği yerde kararı da onların vermesi gerek. Yeter ki bunun için UEFA ve TFF kriterleri var. Yoksa ceza görüyorsunuz. Sattığınız kadar alma cezası ne kadar zor gelin bize sorun. Asgari müşterekte birleşmekte fayda var. Yabancı oyuncu serbestken yerli oyuncu yetişmiyor düşüncesine katılmıyorum. Bu kuradan zarar görecek olan da bendim ama biz EURO 2016'ya gittik. AB oyuncularının serbest dolaşım hakkı olduğu ülkeler var. Bakalım, dünya şampiyonu Fransa, Almanya, İspanya... Buralarda kural ne? Ben oyuncumun kaybolmasına izin verir miyim? Bu kuraldan dolayı bütün Anadolu takımları hepimize kafa tutmuyor mu? En ekonomik fiyata oyuncu bujlup bizi de başkalarını da her yerde yeniyorlar. Favori kalmadı neredeyse maçlardan önce. Hepsi Türk oyuncu da oynatıyor. Ben Türk oyuncunun kılına zarargelsin ister miyim? Böyle şey olmaz. Uzun yıllar Milli Takım'ı çalıştırmış biri olarak çok inandırıcı değil. Bugün dünyanın en büyük takımlarında oyuncularımız var. Bunun yanlış yönlendirmelerle anlatılmasını doğru bulmuyorum. Futbol öyle bir oyun ki her gün değişime ayak uydurmalısınız.

'Çok yaşlı oyunculara para veriliyor' diyorlar. Kulübün ekonomik tasarrufu seni ne ilgilendirir? UEFA bile karışmıyor. Cezasını verip gidiyor. Her oyuncu bizim için aynı dildedir, aynı mesafededir. Ben 4+2'de de oynadım, 6+2'de de oynadım. Hiç ağzımı açmadım. Karşımızdakiler 20 yabancıyken biz 3 yabancıyla oynadık. Yapıcı olmak lazım, ortak karar vermek lazım. Türk oyuncularına zarar veren bir durum değil bu.

Sacha Boey'in sakatlık ve milli takım durumu

Boey Marsilya maçına kadar oynamamıştı, Marsilya maçında oynadı, 65'te işaret etti ağrısının olduğunu. Biz de riske girmeden oyundan aldık. Moskova maçından önce bir ihtimal Beşiktaş maçında olabilir demiştim. Tedavisi tamamlanmıştı. Biz Rusya'dayken performans ekibimizle çalışırken testlere girdi. Bu tip kas sakatlıkları dönüşünde belli hızlardaki vücut reaksiyonlarının iyi kontrol edilmesi lazım. O testlerde yüksek hıza çıktığında biraz ağrı hissettim. Bir süre daha kendisinden faydalanamayacağız. Genç bir oyuncu, kendisinden beklentimiz büyük. Sezonu en erken açan takım biziz. Buna rağmen en az kas sakatlığı yaşayan takım da biziz. İnşallah böyle devam eder. Bunun için sağlık ve atletik performans ekibimize teşekkür ediyorum.

Kamerun Milli Takımı ile ilgili bilgim yok. Kendisine ben izin verdim, Fransa Milli Takımı tesislerinde tedavi olacak. Böyle bir durum var mıyok mu bilmiyorum.

'Mohamed ve Diagne gole yakın, Halil de takımı oynatıyor'

Bütün forvetlerimizden faydalanıyoruz. Hiçbiriyle ilgili şikayetim yok. Hepsinden memnunum. Sorun yok, çalışmaya devam ediyoruz. Genelde benim takımlarım en çok gol atan, en çok pozisyona giren takımlar listesinde üsttedir. 8-10 tane de gol kralı çıkarmışızdır. Benim için önemli olan o pozisyonlara girebilmektir. Nasıl olsa ataarız bir şekilde. Olabildiğince çok farklı oyuncunun da gol atmasını isterim. Her hafta özel olarak gruptan ayrı olarak bireysel, grupsal gol çalışması yapıyoruz. Mostafa ve Diagne gole yakın oyuncular .Halil de umarım ileride gole yakın olacak. Halil bizi daha çok oynatan tipte bir oyuncu. Sahte 9 dediğimiz şekilde oynatıp etrafını oynatıyor. Gol pozisyonuna da çok giriyor. Diğerleri de Halil gibi oynatmıyor ama gole yakınlar. Yakın gelecekte daha çok gol atacaklarına inanıyorum ama benim için gol pozisyonuna girmemiz daha önemli.

Arda Turan'ın sakatlık durumu

Arda'ya bilek sakatlığı dedik ama çok ağır bir sakatlık geçirdi. Ayağı adamın altında kaldı. Daha da kötü olabilirdi. Alçısı çıktı, koşmaya başladığı an ağrısı oluyor. Böyle bir durumda çok küçük bir eşik var, ağrılarla o eşiği geçtiğinde 1 haftada takıma dönebilir. Biz de onu bekliyoruz. Arda'nın halledeceği maçlar vardı. Oynamasa da saha içinde ve saha dışında görevini fazlasıyla yapıyor. İnşallah bir an evvel dönecek.

Beşiktaş maçı sonrasındaki göndermeli açıklamalar hakkında: "Müsaade ederseniz ben sahaya konsantre olmak istiyorum"

Gaziantep maçından sonra Beşiktaş maçı sonrasındaki gündemle ilgili yorumumu yaptım. Söyleyecek bir şeyim de yok. Rakiplerinin kaybettiği haftada kazanan, Avrupa'da gol yemeden lider olan bir Galatasaray var. İyi oynayan, genç kadrosuyla Avrupa'da adından söz ettiren bir Galatasaray var. Kazanır veya kaybeder bu önemli değil ama uzun zaman sonra Avrupa'da bir maça favori çıkan bir Galatasaray var. Ben bunu konuşmak istiyorum. Müsaade ederseniz sadece sahaya konsantre olmak istiyorum. Beni mazur görün.

Lokomotiv Moskova maçı ilk 11'ini açıkladı

Fatih Terim, ilk bölümü basına açık olan antrenmanda GS TV mikrofonlarına yarın çıkaracağı ilk 11'i açıkladı.

İlk 11 şu şekilde: Muslera, Yedlin, Nelsson, Marcao, Van Aanholt, Berkan, Cicaldau, Feghouli, Kerem, Morutan, Halil

Marcao'nun açıklamları şu şekilde:

Avrupa maçları bana çok yardımcı oldu. Fizik ve psikolojik olarak zor bir dönem geçirdim. Başta Fatih hocam olmak üzere bütün hocalarımız benim yanımdaydı. Beni hazırladılar. Bu da Avrupa performansıma yansıdı. Buradaki maçlar bana çok yardımcı oldu. Uzun vadeli konuşmak anlamsız, maç maç bakmamız lazım. Şu ana kadar iyi oynayan bir takımız. İyi sonuçlar aldık. Burada liderimiz Fatih hocaya da parantez açmamız lazım. Olumlu olumsuz her şeyi anlattı ve bunun da meyvelerini maçlarda yedik. Genç bir takımız, onun önderliğinde başarıları elde ediyoruz. Bundan sonra da her maça final gözüyle bakıp başarılı olmak istiyoruz.

Bazen kötü olaylardan iyi şeyler çıkabiliyor. Ben de bu olayı böyle değerlendirdim. Takımdan uzak kalmam, dışarıdan seyretmem bana yardımcı oldu. Bazı eksikleri o şekilde gördüm ve dersler çıkardım. Belki de bu açıdan benim için hayırlı olmuş bir dönemdir.

Yarın yapmamız gereken şeyler, önceki 3 maçtakilerle aynı. Avrupa'da telafisi olmayan maçlar oynuyoruz. Ligde belki telafi edebiliriz ama burada dikkatli olmalıyız. Rakibine yakın oynayan bir takım olacak sahada. İleride çok yetenekli arkadaşlarımız var. Takım olarak iyi savunma yaptığımız zaman mutlaka golü bulacağımızı düşünüyorum.

Futbol dili olduğunu düşünmüyorum. Futbolun dili ortak. Savunmada çok farklı diller de yok. Van Aanholt İspanyolca kıonuşuyor, Muslera'nın da anadili İspanyolca. Ben de İspanyolca anlıyorum. Nelsson ile de İngilizce ortak kelimeler kullanıyoruz. Sorun yaşamıyoruz bu konuda.

Portekiz Milli Takımı'nda oynayacağı iddiaları hakkında

Brezilya pasaportum var. Portekiz'de 1,5 sene oynadım ama pasaport almanız için 5 seneyi tamamlamanız gerekiyor. Gerçeği yansıtmayan haberler.

Fatih Terim: Biz Brezilya'da oynayabileceğini düşünüyoruz onun.