Son Dakika | Galatasaray'da Fatih Terim'den sakatlık açıklaması! Fenerbahçe maçında...

Fatih Terim'in derbi öncesi açıklamaları şöyleydi;

Derbiler sonuçları kestirilemeyen maçlar. Bilinmeyenler olduğu için herkes de bundan zevk alıyor. İyi başladık, öyle gitmek istiyoruz. Ümit ederim kendi anlayışımızı sahada uygulayabiliriz. Böyle olursa da daha rahat ederiz. Bakalım hayırlısıyla ne olacak.

Özellikle geçiş savunmasında Saracchi bizim için hızıyla önemli bir silah. Her ne kadar Luyindama'nın gelmesiyle geçiş savunmasında rahat ettiysek de Saracchi ile çok daha rahat edebilirdik. Rakip atakların böyle olacağını düşündüğümüz için geçiş savunması önemli.

Martin Linnes, hep en yüksek performansı vermeye çalışan bir oyuncu. Umarım, Saracchi'nin eksikliğini hissetmeyiz.

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