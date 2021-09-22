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Son dakika: Galatasaray'da Fatih Terim'den rotasyon açıklaması

#Galatasaray#Fatih Terim#Kayserispor
Son dakika: Galatasarayda Fatih Terimden rotasyon açıklaması

Süper Lig'in 6. haftasında deplasmanda Kayserispor ile karşılaşan Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim, Alanyaspor maçı ilk 11'ine göre 6 değişiklik yapmasıyla ilgili maç öncesi açıklama yaptı.

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Fatih Terim'in açıklamaları şu şekilde:

Bazı oyuncularımız sakat, mecburen dışarıdalar. Bazı oyuncularımızı da dinlendirmek zorundayız. En azından onlarla başlamama düşüncemiz oldu. Çünkü hiç dinlenmediler. Milli maçları da tam oynayan oyuncularımız var. Ekibimizle, performans hocalarımızla konuşup böyle bir karar verdik. Ne olursa olsun takımımız ellerinden geleni yapacaktır. Formayı kazanmak için herkes rekabete girecektir. 1 ve 2 numaraların birbirine yakın olduğu bir takım olma hedefindeyiz.

"Assunçao hata yapabilir, henüz çok genç"

Assunçao'ya bugün şans verdim. Biraz hata veya heyecan bekleyebilirim. Daha çok genç ve ilk kez yurt dışında oynuyor. Hata olabilir ama o da iyi olacak.

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#Galatasaray#Fatih Terim#Kayserispor