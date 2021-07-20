Son Dakika: Galatasaray'da Fatih Terim'den Rachid Ghezzal açıklaması - Transfer haberleri

Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda Hollanda temsilcisi PSV ile karşılaşacak Galatasaray'da Fatih Terim ve Kerem Aktürkoğlu açıklamalarda bulundu.

Yapılan transferler ve transfer politikası hakkında gelen soruya yanıt veren Terim, "Başkanımız transferlerle ilgili gerekli açıklamaları yaptı. Kulübümüzün ortak akıl olarak belirlediği kriterleri göz önünde bulundurarak hareket ediyoruz. Transferler konusunda çok kısa süre de olsa sizden müsaade rica ediyorum. Buraya 23 kişi geldik. Bu arkadaşlarımızın hepsi kıymetli. Burada bulunan tüm oyunculara saygı göstermemiz gerektiğini düşünüyorum ama bir iki hatırlatma yapmadan geçemeyeceğim. Sezonu erken açtık, biz de isterdik ki ağustosta oynayalım ama buradayız. Özellikle sosyal medyada taraftarımızın duygularının oynandığına inanıyoruz. Bundan açıkçası hiç hoşlanmıyoruz. Biz kendi bildiğimizi yapmaya devam edeceğiz. Biz 3 sezonluk bir proje düşünüyoruz. Yakın süre içerisinde de nelerle karşılaşacağımızı hep beraber göreceğiz. Oyuncular, kulüpler, menajerler ve sosyal medya üzerinden bu yapılanların bize pahalıya patlamasına izin vermeyeceğiz. Kimseden korkmadığımızın da bilinmesini isteriz. Her sahada herkesle oynarız, kazanırız, kaybederiz ama mücadelemizi sürdürürüz. Eksiğimiz var, bayağı eksiğimiz var. Sonuçta biz Galatasaray'ız, buradayız, elimizden gelenin en iyisini yapacağız." diye konuştu.

FALCAO, FEGHOULI VE BABEL'İN DURUMU...

Takımdan gönderilmesi gündemde olan Radamel Falcao ve Feghouli hakkında da konuşan Terim, "Feghouli, Falcao ve Babel bizim önemli oyuncularımız. Başkanımızın 4 oyuncuyla olan ekonomik işareti, oyuncularımızın Galatasaray'a verdiği hizmetlerle alakası yoktu. Falcao, dün bana geldi, kendisinin bizle beraber PSV maçına gelmesini istedi. Bu beni son derece mutlu etti." dedi.

"PSV'YE DİKKAT ETMELİYİZ"

Hollanda ekibinin iyi oynayan bir takım olduğunu belirten Terim, "Koridorlardan geçerken PSV'nin nasıl bir kulüp olduğunu anlayabilirsiniz. Hazırlık maçlarını seyrettim. Taraftarlarımız da çok benzeri olmayan, baskı yapan, zaman zaman 2-2-6 oynayan bir PSV izleyecekler. Umarım avantajlı bir skorla ayrılırız. Dikkat etmeliyiz. Ben pek yüzde veren biri değilim. Kim iyi oynar, kim kazanır, artık bakacağız." şeklinde konuştu.

GHEZZAL SORUSUNA YANIT...

Rachid Ghezzal transferiyle ilgili gelen soruya da cevap veren Terim, "Transfer dönemi dinamik bir dönemdir. Bugün istediğimiz oyuncuyu diğer gün istemeyebiliriz. Sizden kısa bir süre istiyoruz, yarın oynayacak 23 oyuncuma da güveniyorum ve onlara haksızlık etmek istemiyorum. Galatasaraylılar endişeleniyorlar, hayıflanıyorlar, haklı olabilirler ama Galatasaray'ı daha büyük zararlara sokmamak için ben ve başkanımız böyle karar aldık. Bize güvensinler. Belki bazı maçları kaybedeceğiz ama 3 senelik planda çok şeyin değişeceğini görecekler." şeklinde konuştu." diye konuştu.

KEREM: "LİG İÇİN DE AYRI BİR TEST OLACAK"

İlk olarak söz alan Kerem Aktürkoğlu, "Sezona erken başladık ama iyi bir hazırlık dönemi geçirdik. Galatasaray her zaman başarı ve galibiyet için oynar. Önemli bir maça çıkacağımızın farkındayız. Umarım yarın güzel bir sonuçla evimize döneriz. Sezona PSV gibi güçlü bir rakiple başlamak güzel olacak çünkü lig için de ayrı bir test olacak. Güzel bir sezon olacağını düşünüyorum. Umarım yarınki maç, sezonun kalanındaki galibiyetlerin habercisi olur." dedi.