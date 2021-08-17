Son Dakika: Galatasaray'da Fatih Terim'den Marcao ve Kerem kavgası sonrası 'yaptırım' açıklaması

Sarı kırmızılıların Teknik Direktörü Fatih Terim, Giresunspor maçı sonrası Kerem Aktürkoğlu'na saldıran Marcao hakkında açıklamalarda bulundu.

Marcao ile Kerem Aktürkoğlu arasında yaşanan olaya ilk defa şahit olduğunu belirten Terim, "Zaman zaman birbirimize saldırma noktasına geliriz, yükseliriz, yumruk yumruğa bile kavga edilir ama saha içinde kendi arkadaşıyla böyle bir pozisyonu ilk kez görüyorum. Henüz ne olduğunu anlamış değiliz. Kerem bizim genç ve kıymetlimiz. Maçtan yarım saat sonra 'Yaptırım uygulanacak mı?' sorusu herhalde kulağa söylenen bir şey. Yaptırım yapacaksak bize yapacağız, kimseyi de ilgilendirmez. Onu da öldürmeyelim ama ötekinin hakkını da yemeyelim. Melo-Riera'yı da kimsenin bilmemesine rağmen açıklandık ve yönettik. Bunu da yönetiriz. Biz Galatasaray'ı mutlu etmek için alırız kararları" dedi.