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Haber Giriş: 04.09.2020 - 11:54 | Son Güncelleme:

Son Dakika | Galatasaray'da Fatih Terim'den Marcao kararı!

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Son Dakika | Galatasaray'da Fatih Terim'den Marcao kararı!
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Galatasaray'da Premier Lig ekiplerinin transfer gündeminde olan Marcao için Fatih Terim yönetime 'Kalsın' raporu verdi. Ancak 20 milyon Euro civarı bir teklif gelirse Marcao'nun ayrılmasına izin verilecek.

Büyük bir sürpriz yaşanmazsa 12 Eylül'de Gaziantep ile oynanacak yeni sezonun ilk maçında Galatasaray'ın tandemi Luyindama-Marcao şeklinde olacak.

İngiliz ekiplerinin radarındaki Marcao'nun kalması yönünde karar verildi. Fatih Terim'in "Bizimle devam etsin" dediği Brezilyalı futbolcu için gelen önerileri yönetimin de geri çevirdiği öğrenildi. Ancak çok yüksek bir rakam teklif edilirse, Marcao'nun transferi gündeme gelebilir. Bu rakam da en az 20 milyon Euro ve peşin ödenmek şartıyla... Ligin başlamasına kısa bir süre kala savunma ikilisinin bozulmasına sıcak bakmayan Fatih Terim, orta saha takviyeleri konusunda ise yönetimin artık somut hamleler yapmasını bekliyor. (Fanatik)

 

Son Dakika | Galatasarayda Fatih Terimden Marcao kararı

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