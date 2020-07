Son Dakika | Galatasaray'da Fatih Terim'den maç sonu sitem: 'Sonuç bu olmamalıydı'

Süper Lig'de Alanyaspor'a 4-1 mağlup olan Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim, maç sonunda açıklamalarda bulundu.

Ben kenardan izlerken zevk aldım. Skordan değil ama oyundan zevk aldım. Oyuna hakimsiniz, kontrol sizde, gol pozisyonu buluyorsunuz. 43'te taçtan gol yiyorsunuz. Daha da enteresanı, 1-1 yapacakken dönüp 2-0 oluyor.

'O TOPU KALEYE SOKACAKSIN'

Futbolda her şey var doğru ama o topu da kaleye sokacaksın. Oyun yüzdeleri ne bilmiyorum ama dışarıdan biri görse, oyunun 4-1 olduğunu öğrense hayret eder. Galatasaray'da oynayanlar taçtan gol yememeyi bilmeli.

HER HAREKETİNİ DİKKATLİ YAPMALILAR

Bu oyunun sonuçlanmadığına çok üzüldüm. Bazı oyuncularımız çok yoruldu, yoksa neredeyse hiç değiştirmeyecektim. Maalesef kazanamadık. Şu oyunun sonucu bu olmamalıydı ama yapacak bir şey yok. Bittikten sonra da tebrik etmek lazım. Tebrik ediyoruz. Her arkadaşımızın her maçı çok iyi geçirmesini tavsiye ediyorum. Her hareketini dikkatli yapmasını tavsiye ediyorum.

Sağ olsun TFF, yabancı kuralını yeni açıkladı. Başka kulüpler 3-5 ay önce açıklamıştı. 8 Türk sahada olacak, bu algı yapılmıştı! Siz bilmiyor muydunuz? Bazı kulüplerin hazırlık içinde olduğunu biliyorduk, TFF de yeni açıklamış!

Eğitim ve Geliştirme Departmanı var, acaba onlara sordular mı bilmiyorum. Dünyada kısıtlanarak hiçbir gelişme olmamıştır. Ama TFF en üst seviye, ne derlerse uyacağız. Oyuncu yerli - yabancı diye ayrılmaz.

Şimdi herkes hazırlansın tekrar 3-0 hükmen mağlubiyetlere. 6+2'de görmüştük, şimdi 8 oldu mu olmadı mı herkes çetele tutacak. Bugün Dünya şampiyonu olanların hepsinde serbest, Avrupa şampiyonu olanların hepsinde serbest. Türk oyuncuların 10-12 milyonlara bonservisleri oldu mu? Oldu. Yabancı oyuncu diye bir şey söz konusu olmamalı.