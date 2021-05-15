Son Dakika: Galatasaray'da Fatih Terim'den maç sonu sitem! 'İstifa zamanlarıydı'

Süper Lig'de sezonu ikinci sırada tamamlayan Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim, maç sonunda açıklamalar yaptı.

İşte Fatih Terim'in açıklamaları;

Oyuncularımı tebrik ediyorum. Biz hiç bırakmadık, Florya... Çok da yaklaştık aslında. Burada ve Denizli'de gol yemeseydik... Emeği geçen herkese, bizi samimi olarak destekleyen Galatasaray taraftarlarına teşekkür ederim.

ÇOK CİDDİ YARALAR VERDİLER

Basınla ayrı uğraş, hakemlerle ayrı uğraş, TFF ile ayrı uğraş, bir de içeriyle uğraş. Bizim daha önce bitirmemiz gerekirdi bu işi. Bize çok ciddi yaralar verdiler. Sezon başından beri bakabiliriz. Herkese ve her şeye rağmen şampiyon olabilirdik.

HEPSİNİ TEBRİK EDERİZ

Ben bu yarışımızla gurur duyuyorum. Her şeye rağmen bırakmadık, buraya getirdik. Ben yalnızım derken beni yanlış anladılar. Rakibimizi ve rakiplerimizin hepsini tebrik ederiz.

HER ZAMAN GÜÇLÜ OLMASI LAZIM

Eğer güçlü olmazsanız size herkes dokunur. Dokunulmaz olmak için güçlü olmak lazım. Galatasaray'ın her zaman güçlü olması lazım. Düşmanlarımız bile bildiğimiz şeyler ama içimizdekiler daha tehlikeli. Oyuncularımla gurur duyuyorum

TRANSFER NE ZAMAN YAPILACAK?

Sezonun en ciddi döneminde hocalara söylenecek şey mi bunlar. Sonradan hırslandırmak için dedim gibi şeyler, bunları geçin. Haziranda seçim var, transfer ne zaman yapılacak? Şampiyonlar Ligi ön elemesi oynayacağız. Galatasaray'ın ciddi bir yapılanmaya ihtiyacı var. Galatasaray'ın bu kadar borcu varken, 5 başkan adayı var. Umarım hazırlardır.

İSTİFA ZAMANLARIYDI

31 Mayıs tarihi itibarıyla mukavelem bitiyor. Gereğine uyduk. Bazı zamanlar istifa zamanlarıydı ama yapmadım Galatasaray'ın hatrı için. Sözümüzü yerine getirdik

GALATASARAY TARAFTARINA TEŞEKKÜRLER

Çok yaklaştık. Basit bir hesapla, Denizli'de ve burada gol yemesek şampiyonduk. Kısmet değilmiş. Oyuncularımla, Florya'daki çalışanlarla, emeği geçen tüm herkese, teknik heyete sonsuz teşekkürler. Bizi samimi olarak destekleyen Galatasaray taraftarına teşekkürle