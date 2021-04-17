Son Dakika: Galatasaray'da Fatih Terim'den maç sonu flaş sözler! 'Yumruklarımı sıkıyorum'

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Süper Lig'de Göztepe'yi 3-1 mağlup eden Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim, maç sonunda açıklamalarda bulundu.

İşte Fatih Terim'in sözleri;

Oyuna iyi başladık. Muslera'ya top değmeden gol yedik, onda da tek tesellim, golün güzelini yedik. Onu da inkar etmemek lazım.

OYNADIĞIMIZ SİSTEM UYGUNDU

Kerem solda oynamasına rağmen iki golünü sağdan attı. Onu gezdirdik biraz. Oynadığımız sistemin Halil ve Kerem'e uygun olduğunu düşünüyorum

ÖZLEDİĞİM BİR ŞEYDİ

Zaman zaman baskıyı denedik, bunu da başardık. Bu benim özlediğim bir şeydi. Bunun dakikasını artırırsak çok mutlu olacağım.

DAHA İYİ BİR GALATASARAY VARDI

Umarım sezon sonuna kadar daha iyi gideceğimiz inancını taşıyorum. Daha istediğim bir Galatasaray vardı. Beraber olabilen. O da sahaya yansıyor. Memnunum, oyuncularımı tebrik ediyorum

BU ÜÇGENİN İÇİNDEYİM

Şöyle bakıyorum, kulübüme 50 yıla yakındır hizmet etmişim. Bazen oyunculara 3 gün izin verdiğimde kendimi cezalandırıyorum, ilk cezayı kendime veriyorum. Geçen 6 aydır görmediğim kızım geldi, Merve. Galatasaray, ailem ve sevdiklerim. Ben bu üçgenin içindeyim

BEN DE İNSANIM...

Böyle baktığımızda bazen ben de yumruklarımı sıkıyorum, bazen ben de yutkunuyorum ama Galatasaraylılara verdiğim söz aklıma geliyor. Kendimi üzüyorum ama unutulmamalıdır ki ben de insanım, kırılabilirim ve üzülebilirim de

RAHAT EDEBİLİRSEK...

Şampiyonluklar kazanılır veya kaybedilir, bunlar doğal şeylerdir. Elimizden gelenin en fazlasını sezon sonuna kadar devam edeceğiz. Futbol sahasının içine konsantre olmaya devam edeceğiz, tabii rahat edebilirsek.

7 MAÇTA HER ŞEY OLACAĞIZ

7 maçta her şey olabilir. Mesele bizim vazgeçmememiz. Biz vazgeçmiyoruz. Nasipse bakacağız, ne olacak göreceğiz.

8-18 DEMİŞTİK, 6 PUAN FARK...

8-18 demiştik. 6 puan farkla ilgili bir şey dememi mi istiyorlar? Bakın şampiyonluklarımıza, geriden gelerek, vazgeçmeyerek, karakterimizi sahaya koyarak olmuştur