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Haber Giriş: 03.09.2020 - 17:16 | Son Güncelleme:

Son Dakika | Galatasaray'da Fatih Terim'den Luyindama'ya ceza!

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Son Dakika | Galatasaray'da Fatih Terim'den Luyindama'ya ceza!
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Galatasaray, Christian Luyindama'nın toplanma saatinde stadyumda yer almaması nedeniyle Hatayspor maçının 11'inde yer almadığını açıkladı!

Galatasaray, Luyindama'nın Hatayspor maçından önce toplanma saatinde stadyumda olmadığı için ilk 11'den çıkarıldığını açıkladı.

Mbaye Diagne'nin de Hatayspor maçı öncesi sakatlandığı için kadroda yer almadığı belirtildi.

Son Dakika | Galatasarayda Fatih Terimden Luyindamaya ceza

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