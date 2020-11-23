Son Dakika | Galatasaray'da Fatih Terim'den Kayserispor maçı öncesi takıma uyarı!
Galatasaray'da Teknik Direktör Fatih Terim, eksiklerin çok olduğu Kayserispor karşılaşması öncesi her ne olursa olsun galibiyetten başka bir şey düşünmüyor.
Tecrübeli çalıştırıcı, futbolcularını da motive etmeye çalışıyor. Alınan bilgiye göre Terim'in, "Ne kadar eksik olursak olalım, biz Galatasarayız. Çıkıp oynayacağız ve elimizden gelenin fazlasını yapacağız. Hiçbir şekilde hata yapmamamız gerekiyor. Seriyi sürdürmeli ve zirveden kopmadan yolumuza devam etmeliyiz" dediği öğrenildi. (Fanatik)
Misli.com'a üye ol, sanal oyun kuponu yap, 10 TL kazan! Sadece Misli'de, hemen üye ol...
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle