Son Dakika | Galatasaray'da Fatih Terim'den Kayserispor maçı öncesi takıma uyarı!

Tecrübeli çalıştırıcı, futbolcularını da motive etmeye çalışıyor. Alınan bilgiye göre Terim'in, "Ne kadar eksik olursak olalım, biz Galatasarayız. Çıkıp oynayacağız ve elimizden gelenin fazlasını yapacağız. Hiçbir şekilde hata yapmamamız gerekiyor. Seriyi sürdürmeli ve zirveden kopmadan yolumuza devam etmeliyiz" dediği öğrenildi. (Fanatik)

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