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Futbol
Haber Giriş: 07.07.2020 - 09:38,Son Güncelleme:

Son Dakika | Galatasaray'da Fatih Terim'den flaş karar! Sezon sonunda...

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Galatasaray'da son dakika gelişmesi... “Kötü gidişin suçlusu benim, özür dilerim” sözlerinden sonra görevi bırakacağı öne sürülen Galatasaray'ın hocası Fatih Terim, tam aksine çok daha hırslı, çok daha iddialı bir kadro kurmak için kolları sıvadı. Fatih Terim tüm transfer listelerini tekrar gözden geçiriyor.

Trabzonspor yenilgisiyle birlikte şampiyonluğa tamamen havlu atan Galatasaray’da, teknik patron Fatih Terim maçın ardından yaptığı açıklamada özetle, “Kötü gidişin suçlusu benim, özür dilerim” demişti. Tecrübeli teknik adamın bu sözleri, “Görevini bırakacak” iddialarını da beraberinde getirdi.

Ancak gelen bilgilere göre, Terim’in önceki gece de dahil olmak üzere görevinden ayrılmak gibi bir düşüncesi kesinlikle olmadı. Hatta yaşanan kriz dolu süreçler, Terim’i daha da hırslandırmış durumda. Başarılı çalıştırıcı, yeni sezonda daha agresif, daha tempolu, daha hırslı ve çok daha iddialı bir kadro kurmak için kolları sıvadı.

Yönetimle bir araya gelecek

Terim ilk iş olarak transfer listelerini yeniden gözden geçiriyor. Fatih hoca, gönderilmesini ve alınmasını istediği oyuncuların listesini güncelleyerek, ideal kadrosunu şimdiden oluşturmaya çalışacak. Bu doğrultuda Sarı-Kırmızılı yöneticilerle Terim’in, önümüzdeki günlerde Florya’da bir toplantı yapacakları da gelen haberler arasında. Fatih Terim, yeni sezon için geniş çaplı bir kadro operasyonu düşünüyor. (Fanatik)

Son Dakika | Galatasarayda Fatih Terimden flaş karar Sezon sonunda...

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