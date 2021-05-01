Son dakika: Galatasaray'da Fatih Terim'den Emre Akbaba kararı!
Süper Lig'in 39. haftasında deplasmanda Gençlerbirliği ile karşılaşacak olan Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim, Konyaspor maçının 11'inde iki değişikliğe gidecek.
Spor Arena - Galatasaray’da teknik direktör Fatih Terim, yarın Süper Lig’de iç sahada oynanacak Gençlerbirliği karşılaşmasında, İttifak Holding Konyaspor maçına göre iki değişiklik yapacak.
Konyaspor mücadelesinde ikinci yarıda oyuna dahil olduktan sonra Sarı-kırmızılılara galibiyet golünü getirerek Aslan’ın şampiyonluk umutlarını korumasını sağlayan Emre akbaba, başkent ekibi önünde sahaya ilk 11’de çıkacak. Tecrübeli futbolcunun yanı sıra Martin Linnes de sağ bekte Şener Özbayraklı’nın yerine forma giyecek.
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