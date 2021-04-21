Son dakika: Galatasaray'da Fatih Terim'den eleştiri: 'Buna kızıyorum biraz...'

Galatasaray'ın Trabzonspor ile 1-1 berabere kaldığı maçın ardından Fatih Terim'in yaptığı açıklamalar şöyle;

Galatasaray olarak daha üretken oynamalıyız. Bunu yapamadık. İkinci yarıda oyunun momentumunu aldıktan sonra yine bir bireysel hata ile gol yedik. Açıkçası oyuncular da 'Yine mi?' demeye başladı ondan sonra. Sivasspor maçına bakın, Linnes geri pas yapıyor gol yiyoruz. Luyindama geri pas atıyor, gol yiyoruz. Emre geri pas atıyor, gol yiyoruz. Sürekli bireysel hata yapıp cezalandırılan bir takım olunca, hele hele 3 günde 1 maç yaptığımız şu dönemde 'Yine mi mağlup olacağız?' düşüncesiyle bazı oyuncularda küskünlükler olabiliyor. Dik durmalıyız sahada. Açıkçası buna üzüldüm ve kızıyorum da biraz.

''LUYINDAMA TOPU RAKİBE VERİNCE...''

Daha üretken olmalıyız. Üreten, pozisyon bulan bir takımız. Gol bulmalıyız. Rakip nasıl oynarsa oynasın, bugün onu yapamadık. Yaptığımız zaman da enteresan şekilde topu rakibe verip gol yedik. Luyindama da topu rakibe verince kritik bir yerde yenik duruma düştük. Bugün aldığımız 1 puanın da ileride bize nasıl döneceğini göreceğiz. Belki bu 1 puan ileride çok daha farklı şekilde bize dönebilir.

''PAYLAŞAMADIĞIMIZ BİR SÜRÜ SIKINTIMIZ VAR''

Bu sene anlaşıldı ki bizim içeride de paylaşamadığımız bir sürü sıkıntılarımız var. Tam birini halledince diğeri sakatlanıyor. Çıkan, giren oyuncuların da doğru oynaması, senelerdir oynadığımız oyunu en iyi şekilde oynaması gerekiyor. Bu olmadı maalesef. Devam edeceğiz, yapacak bir şey yok.

''AZ ŞEYLERLE UĞRAŞMIYORUZ, KABUL ETMEK LAZIM..:''

Kırılganlıklar olabilir. Az şeylerle uğraşmıyoruz, bunu da kabul etmek lazım. İçeride, dışarıda birçok şeyle uğraşıyoruz. Ben niye sarı kart yedim bugün? Sahaya girmişiz... Görmüyoruz yani bazen. Yedlin hala oynayamıyor ama o pozisyona sarı kart yok. Böyle birçok sıkıntı olunca problem haline geliyor. Çözüyor muyuz? Tabii çözüyoruz ama Allah nasip ederse en iyi şekilde bitirmeye çalışacağız. 6 maç 18 puan demek. Rakiplerimizin puan kaybetmesini bekleyeceğiz. Herkes kaybediyor.

Avrupa Süper Ligi hakkındaki düşünceleri de sorulan Terim, "Ben de gelişen olayları takip ediyorum. 12 kulübün başkaldırısı gibi görünüyor. Açıkçası 90’ların sonunda da böyle bir işe kalkıştılar. 20 takımlı bir lig gibi. Ancak sonrasında UEFA ile masaya oturup pastanın büyümesini sağladılar. Burada mesele pasta, kimin ne kadar pay alacağı. Şöyle mi düşüneceğiz; ’zengin daha zengin olmak isterken, zengin olmayanı oyun dışına atalım’ öyle mi? Bu noktada Avrupa’daki büyük kulüplerin taraftarlarının reaksiyonunu gördüm. UEFA Başkanı Ceferin futbolun geleceği için iyi bir mücadele verdi ve yaşananlara set oldu. UEFA Başkanı futbolun herkese ait olduğunu hatırlattı. Bu süreçte Ceferin ve İnfantino’nun yanında durduğumuzu söylemek isterim. Ceferi’nin kulübümle alakalı açıklamaları, kulübüm hakkına sözleri hoşuma gitti. Bunları takip ettim. Bazen hatırlatmakta yarar olduğunu düşünüyorum. Her ne kadar 20 sene geçse de. Galatasaray’ın 2000 yılındaki UEFA şampiyonluğu, söz konusu kulüplerin dışında da birilerinin hem de o zamanlarda Türkiye’den çıkıp zirveye yürüyebileceğini göstermesi tarihi eşiklerden biriydi. İtalyan, İspanyol, Alman ve son olarak İngilizlerden 5 takımı yenerek UEFA şampiyonu olan Galatasaray. O yüzden Ceferin’in örneği tesadüfi değildir. Bu noktada, Atalanta, Dinamo Zagreb, Celtic, Rangers ve Galatasaray gibi takımların kendileri için ne kadar büyük önem taşıdığını hatırlatması önemlidir. Bizim de buradan kendimize önemli dersler çıkarmamız gerekiyor. Her ne kadar bu başarılar unutturulmaya çalışılsa da Galatasaray, hala Türkiye’nin en büyük markasıdır. Hala Avrupa’daki kulüplere örnek gösterilen ve ilham kaynağı olan, milyonlarca gencin hayal etmesini sağlayan ve umudu olan bir kulüptür. Bizim de bu büyüklüğü hatırlayıp, ona göre hareket etmemiz ve kaynaklarımızı bu amaç doğrultusunda kullanmamız gerekiyor. Sonrasını zaten biliyoruz. O yüzden UEFA ve FIFA’nın bu konuda yalnız olmadığını ifade ediyorum. Bir futbol adamı olarak yanlarındayım" diye konuştu.

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