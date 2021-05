Son Dakika: Galatasaray'da Fatih Terim'den Beşiktaş derbisi sonrası itiraf! 'İnsan üzülüyor'

Süper Lig'de Beşiktaş'ı 3-1 mağlup eden Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim, maç sonunda açıklamalarda bulundu.

İşte Fatih Terim'in sözleri;

Kenardan konsantre olduğumuz kadarıyla, çok hak ettiğimiz, çok temiz ve güzel bir galibiyet oldu. Özellikle ikinci yarı gol sayısı artabilirdi. Rakip kalede çok önemli gol pozisyonları hazırladık

DOĞRU YERDE DURDUK

Saha içerisinde doğru yerlerde durduk. Beşiktaş'ın etkili elamanlarını oynatmadık. İstediğimiz 3 puanı aldık.

SONUNA KADAR VAZGEÇMEYECEĞİZ

Türkiye Ligi'nde neyin, ne olacağı belli olmaz demiştim. Herkes her an her şeyi yapabilir, kaybedebilir. Sonuna kadar vazgeçmeyeceğiz. Herkes önce kendi maçına bakacak. Galatasaray önce kendi maçına bakar, sonra nerede olacağına bakar.

İNSAN ÜZÜLÜYOR

İnsan hakikatten bu futbolu görünce, bazı şeyler için üzülüyor