Son Dakika | Galatasaray'da Fatih Terim'den Belhanda ve Feghouli sürprizi!

Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim, Belhanda ve Feghouli'i Alanyaspor maçı ilk 11'ine almadı. Galatasaray'ın ilk 11'i şu şekilde oldu: Fatih, Saracchi, Marcao, Luyindama, Linnes, Etebo, Taylan, Emre Akbaba, Emre Kılınç, Babel, Falcao.

Yedeklerde ise şu oyuncular var: Okan, Şener, Belhanda, Donk, Kerem, Ömer, Emre Taşdemir, Arda, Feghouli, Diagne

İNDİRİM KRİZİ OLMUŞTU

Belhanda ve Feghouli, Galatasaray'ın pandemi sebebiyle talep ettiği indirimi kabul etmemiş, Sarı-kırmızılı kulüp ise buna rağmen her oyuncuya uygulanan %15 indirimi bu iki isme de uygulanmıştı. Belhanda ve Feghouli ise konuyla ilgili FIFA'ya başvurmuştu. Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz de bu iki oyuncu için sert ifadeler kullanmıştı.

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