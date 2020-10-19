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GeriFutbol Son Dakika | Galatasaray'da Fatih Terim'den Belhanda ve Feghouli sürprizi!
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Haber Giriş: 19.10.2020 - 19:01 | Son Güncelleme:

Son Dakika | Galatasaray'da Fatih Terim'den Belhanda ve Feghouli sürprizi!

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Süper Lig'in 5. haftasında Alanyaspor'u konuk eden Galatasaray'da teknik direktör Belhanda ve Feghouli ilk 11'e alınmadı.

Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim, Belhanda ve Feghouli'i Alanyaspor maçı ilk 11'ine almadı. Galatasaray'ın ilk 11'i şu şekilde oldu: Fatih, Saracchi, Marcao, Luyindama, Linnes, Etebo, Taylan, Emre Akbaba, Emre Kılınç, Babel, Falcao.

Yedeklerde ise şu oyuncular var: Okan, Şener, Belhanda, Donk, Kerem, Ömer, Emre Taşdemir, Arda, Feghouli, Diagne

İNDİRİM KRİZİ OLMUŞTU

Belhanda ve Feghouli, Galatasaray'ın pandemi sebebiyle talep ettiği indirimi kabul etmemiş, Sarı-kırmızılı kulüp ise buna rağmen her oyuncuya uygulanan %15 indirimi bu iki isme de uygulanmıştı. Belhanda ve Feghouli ise konuyla ilgili FIFA'ya başvurmuştu. Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz de bu iki oyuncu için sert ifadeler kullanmıştı.

Son Dakika | Galatasarayda Fatih Terimden Belhanda ve Feghouli sürprizi

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