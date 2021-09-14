Son Dakika: Galatasaray'da Fatih Terim'den 2 önemli değişiklik! Lazio maçında Marcao sahaya Babel tribüne

Spor Servisi / Ali Naci KÜÇÜK - Trabzon deplasmanında 2-0 öne geçmesine karşın 1 puana razı olan Galatasaray’da teknik direktör Fatih Terim, bu haftadan itibaren kadroda iki önemli değişikliğe imza atacak...

Öncelikle Trabzon’da yenilen gollerin sebeplerini masaya yatıran tecrübeli çalıştırıcı, savunmada değişiklik yapma kararı aldı. Terim, sezonun ilk haftasındaki Giresunspor maçında takım arkadaşı Kerem’e saldırdığı için bir süre kadro dışı bıraktığı ve 2 hafta önce yeniden takıma aldığı Marcao’yu ilk 11’e monte edecek. Cezası devam ettiği için Süper Lig’de oynama şansı bulunmayan Brezilyalı stoper, perşembe günü Lazio ile yapılacak UEFA Avrupa Ligi karşılaşmasında ilk 11’de forma giyecek. Marcao’nun gelmesiyle Luyindama’nın kulübeye geçmesi bekleniyor.

BABEL TEKNİK HEYETİN DE GÖZÜNDEN DÜŞTÜ

Sosyal medya paylaşımları ile Galatasaray taraftarının tepkisini toplayan Ryan Babel, teknik direktör Fatih Terim ve ekibinin de gözünden düştü. Trabzonspor maçının ikinci yarısında oyuna giren Hollandalı futbolcu, tam anlamıyla hayal kırıklığı yarattı. Babel’in performansı için ‘başarısız’ tanımlaması yapan teknik heyetin Hollandalı oyuncuyu kızağa çekeceği öğrenildi. Bu sezon oyuna sonradan girdiği 5 maçta da skor katkısı sağlayamayan Babel, takım savunmasına gerekli yardımı yapmadığı için uzun süre formasından ayrı kalacak. Transferin son günlerinde ayrılığı gündeme gelen ancak beklenen teklifi alamaması nedeniyle Galatasaray’da kalan Babel’in artık ocak ayında ayrılmasına kesin gözle bakılıyor.

MUSLERA VE YEDLİN’E ÖZEL İZİN

G.Saray Teknik Direktörü Fatih Terim, dün yapılan antrenman sonrası Fernando Muslera ve DeAndre Yedlin’e 1 gün ekstra izin verdi. Saatler süren uzun yolculuklar sonucu Uruguay ve ABD’den gelen ve Trabzon’da forma giyen iki oyuncunun dinlenebilmesi için bu kararın alındığı belirtildi.