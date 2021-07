Son Dakika: Galatasaray'da Fatih Terim ve Fernando Muslera'dan açıklamalar! Ghezzal, Morutan, Gedson ve PSV ilk 11'i...

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim ve Uruguaylı file bekçisi Fernando Muslera, Şampiyonlar Ligi ön eleme turunda oynayacakları PSV mücadelesi öncesinde açıklamalarda bulundu.

Fatih Terim'in açıklamaları şu şekilde:

İlk maçta 3'lü oynadık, 4'e döndük. Arkadaşlar, bir strateji yaparsanız, bu da onlardan bir tanesiydi. Oyunu tutmak istedik. Daha az pozisyon vermek istedik. Bunu 15-20 dakika düşündük. 17. dakikada normal düzene döndük. En ufak bir işaretle, 4-3-3 düzenimize dönme ihtimalimiz vardı. Kazansanız, deha olarak çıkarsınız oradan. Öyle bir niyetim yok.

11 OYUNCU KAYBETTİK

Çok sık konuşmadığımız için, sanırım bazı şeyler yanlış anlaşılıyor. Esasında şöyle baktığımızda, ligden sonraki duruma iyi bakmak lazım. Lig biter bitmez, aşağı yukarı 11 oyuncu kaybettik. Etebo, Onyekuru, Saracchi, Halil, Gedson...

KÖTÜ ŞEYLER FATİH TERİM'E DENK GELDİ

Kendi mali sıkıntılarımız ve UEFA'nın bizi cezalandırması nedeniyle, istememize rağmen kiralanması... Kötü şeyler Fatih Terim'e denk gelir ama ben şikayet etmem. Belhanda, Donk, Okan, Şener de bizle birlikte değil. Etti 11.

DEMEDİM, DEMİROYUM DA...

Son 2 hazırlık maçımızın en formda oyuncusu Oğulcan'ı da kaybettik, lisans vermediler. Yedlin ve Emre Akbaba koronavirüse yakalandılar. Oldu 13-14... Sağ bekimiz yok, orta sahamız sıfır. Demedim, demiyorum da. Onun üçlüyle alakası yok.

HATA BANA AİTTİR

O hata bana aittir. 14 Haziran'da açtığınız bir sezonda, daha seçim yapılmamıştı. 19'unda seçim olacak, yönetim seçilecek... Açıkçası, başkanımız da aynı fikirde. Kısa vadeye kalite eklemek için bu finansal yükün altına girecek durumda değil Galatasaray.

ALIOSKI AÇIKLAMASI

Şu oyuncular gelmiş, ben hayır demişim. Alioski'den bahsediyorlar. 3 sene 7 milyon deniyorsa, normal sol bek de değil, tabii ki kabul etmem.

3 YILDAN VAZGEÇMEDİM

Ben boşuna üç yıl demedim. Ben üç yıldan vazgeçmedim. Ben Galatasaray'dan bir gün sabır istemedim. Ne bir şeylerden vazgeçeceğiz, ne de bir şeyleri denemekten vazgeçeceğiz.

Kalan sürede, kadro planlamamıza aynı mantaliteyle devam edeceğiz. Göreceksiniz ki tecrübeli oyuncular olacak ama esas ana tema 20-25 yaş arasındaki yetenekli oyuncular olacak. Çok uzun zamandır seyrettiğimiz oyuncuları almaya devam edeceğiz.

GEDSON FERNANDES SORUSU

Bu sene Gedson'u vermek istemediklerini ifade ettiler. Buna rağmen 1 Eylül'e kadar değişmesini bekliyoruz. Her an her şey olabilir. Ancak son cümle buydu. Türkiye'den başka kulüplerin de talip olduğu söyleniyor ancak Gedson'un Galatasaray'dan başka bir takımda oynayacağını sanmıyorum.

GHEZZAL'I İSTEDİ Mİ?

Ghezzal'ı çok istedim. Ben de başkan da çok istedi. Hangi teknik adam Ghezzal'ı istemez de istemedi diye bir şey çıkartılır? Söylemem gereken bazı şeyler var ama söyleyemiyorum. Transfer dinamiktir. Bugün istediğiniz bir oyuncuyu yarın istemezsiniz ama bugün vazgeçtiğiniz oyuncuyu yarın alırsınız. Sizin için fırsat transferi olan bir oyuncuyu da alabilirsiniz. Ben size ana hatlarıyla söylüyorum.

MORUTAN VE BERKAN SORUSUNA YANIT

İsim isim girersek bunun sonu olmaz. Galatasaray'ın 1 Eylül'e kadar neler yapacağını göreceksiniz. Hangi teknik adam Ghezzal'ı istemez? Nasıl böyle söylentiler çıkabilir! Futbol dinamiktir, transfer de böyledir.

"MORUTAN ÇOK İYİ BİR FUTBOLCU"

Morutan çok iyi bir futbolcu. Çok da beğeniyorum. Bize de haber yollamış. 'Zayıf oynuyorum ki beni alsınlar' demiş. Makul bir paraya hayır demeyiz. Gerçekten zevk verecek bir oyuncu. O zevki de daha önce burada ağabeyleri verdi.

"TARAFTARIMIZI ÖZLEDİK"

Galatasaray taraftarının bizi özlediği kadar, biz de onları özledik. Taraftarlı oynasaydık, belki de şampiyonlukları kaçırmazdık. Öyle görünüyordu. Biz taraftarımızla bütünleştiğimizde yenilmez oluyoruz. Biz de heyecanlıyız. Bu iş taraftarla çok daha güzel. İnşallah yarın kavuşacağız.

"TARAFTARIMIZA İHTİYACIMIZ VAR"

Elbette başarılı olmak için uğraşıyoruz. Başarılar var, olmalı zaten. Dönüp baktığımda eğer ben burada bir mantalite, sistem ve benim aklımdakileri sahaya yansıtabilen bir takım ve bir jenerasyon bırakırsam, en büyük idealimi gerçekleştirmiş olurum. Bunu başarırsam en büyük başarımı gerçekleştirmiş olurum. Giderken böyle bir takım bırakmayı, daha önce 2000'de başarmıştım. Bunun için de taraftarımıza ihtiyacımız var.

"8 YAŞINDAKİ BİR OYUNCUYA 4 MİLYON VERSEK KIYAMET KOPAR"

Ben makasın açıldığını her dakika söylüyorum, özellikle de ekonomik olarak. Dolayısıyla idari ve teknik olarak tesirlerini de hep beraber görüyoruz. Ekonomik olarak yetişme imkanımız yok. Bu oyuncuyu onlar buluyor da biz nasıl bulmuyoruz diyorlar, buluyoruz. 15-16 yaşındaki bir oyuncuya 20 milyon verebilir miyiz? 8 yaşındaki bir oyuncuya 4 milyon versek kıyamet kopar. Onlar da buluyor, biz de buluyoruz. Belki tarihte ilk defa altyapımıza bir bütçe koyacağız.

GALATASARAY'IN PSV KARŞISINDAKİ İLK 11'İ

Muslera, Yedlin, Luyindama, Marcao, Ömer, Emre, Aytaç, Sekidika, Kerem, Muhammed, Barış Alper.

MUSLERA: TALİHSİZ BİR MAÇ YAŞADIM

İlk maçtaki performansı eleştirilen Muslera ise "Talihsiz bir maç yaşadım. Kalecilerin kariyerlerinde bu tip şeyler olabiliyor. Böyle olsun istemezdim. Pek çok destek mesajı aldım. Türkiye'deki kalecilerle sürekli görüşüyorum. Buradan çıkardığım dersler de oldu. Sayın Fatih hocam, camiam, kulübüm, teknik heyet, herkes bana destek verdi. Benim için en büyük kar buydu. Ne yazık ki talihsiz bir maç yaşadım. Kalecilerin kaderinde böyle şeyler var." şeklinde konuştu.

ARAÇ OLARAK KULLANMAK GEREKİYOR

Muslera sözlerini, "Hem mental hem fizik olarak hazır geldim. Çok önemli bir turnuvadan geldim. 1 haftayla hiçbir şey kaybetmezsiniz. Kalecilerin kariyerinde böyle maçlar oluyor. Bu maçları, ders çıkarmak ve daha iyi olmak adına araç olarak kullanmak gerekiyor." ifadeleriyle tamamladı.