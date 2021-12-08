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Son Dakika: Galatasaray'da Fatih Terim takımını yalnız bırakmadı! İtalya'ya ayak bastı...

#Galatasaray#Fatih Terim#Lazio
Son Dakika: Galatasarayda Fatih Terim takımını yalnız bırakmadı İtalyaya ayak bastı...

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi E Grubu'ndaki son maçında yarın Lazio'ya konuk olacak. Galatasaray'da Fatih Terim, bugün kontrolden geçtikten sonra Lazio maçı için İtalya'ya gitti. Rahatsızlığı nedeniyle tedavi gören Terim takımdan ayrı olarak İstanbul Havalimanı VIP Terminali'ni kullanarak kafileye katıldı.

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Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi E Grubu'ndaki son maçında yarın Lazio'ya konuk olacak. Olimpiyat Stadyumu'nda saat 23.00'de başlayacak karşılaşmada İspanya Futbol Federasyonu'ndan Del Cerro Grande düdük çalacak.

Grande'nin yardımcılıklarını ise Juan Yuste ve Roberto Alonso üstlenecek. Galatasaray, deplasmanda oynayacağı karşılaşmada mağlup olmaması halinde grubu lider olarak tamamlayacak. Sarı-kırmızılılar, gruptan lider olarak çıkması halinde doğrudan son 16 turuna kalacak. Mağlup olup, grubu ikinci bitirmesi halinde ise Şampiyonlar Ligi'nden gelecek bir takımlar play-off'ta karşı karşıya gelecek.

FATİH TERİM ROMA'YA GİTTİ

Yaşadığı sindirim sorunu nedeniyle dün hastaneye kaldırılan Fatih Terim, bugün sağlık kontrolünden geçtikten sonra İtalya'ya gitme kararı aldı.

Rahatsızlığı nedeniyle tedavi gören teknik direktör Fatih Terim ise takımdan ayrı olarak İstanbul Havalimanı VIP Terminali'ni kullanarak kafileye katıldı.

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Sarı kırmızılı kafile saat 12.00'de kalkan Türk Hava Yolları'na (THY) ait özel uçakla Roma'ya hareket etti. Teknik direktör Fatih Terim ve bir oyuncusu TSİ 19.30'da düzenlenecek basın toplantısında konuşacak. Sarı kırmızılılar, son çalışmasını da TSİ 20.00'de maçın oynanacağı Roma Olimpiyat Stadı'nda gerçekleştirecek..

Galatasaray kafilesi, cuma sabahı ise İstanbul'da olacak.

Son Dakika: Galatasarayda Fatih Terim takımını yalnız bırakmadı İtalyaya ayak bastı...

CICALDAU'DAN OLUMSUZ HABER

Sarı-kırmızılı ekipte geçtiğimiz hafta koronavirüs testi pozitif çıkan Alexandru Cicaldau'nun test sonuçları negatife dönmedi. 24 yaşındaki Rumen orta saha, zorlu Lazio karşılaşmasında görev alamayacak.

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ASLAN AYNI TAKTİKLE

Galatasaray'a Lazio deplasmanında alınacak bir puan liderlik için yeterli olacak. Sarı-kırmızılılar, bu sebeple Avrupa'da genel olarak izlediği taktiği bu maçta da izleyerek geçiş oyununa ağırlık verecek. Topu rakibe verip daha çok karşılayan tarafta olma modelinde yol izleyecek Cimbom, hızlı hücumlarla rakibini geçmeyi hedefleyecek.

 

Sarı-kırmızılı ekibin, Lazio karşısındaki muhtemel 11'i şöyle:

"Muslera, Yedlin, Nelsson, Marcao, Aanholt, Taylan Antalyalı, Berkan Kutlu, Morutan, Feghouli, Kerem Aktürkoğlu, Halil Dervişoğlu."

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#Galatasaray#Fatih Terim#Lazio

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