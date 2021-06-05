Son Dakika: Galatasaray'da Fatih Terim sonrası Selçuk İnan formülü!
Galatasaray'da son dakika haberi... Galatasaray yönetimi, Fatih Terim'in sözleşmesinin sona ermesinin ardından Selçuk İnan'a "19 Haziran'daki seçime ve hoca kesinleşene kadar takımı Florya'da sen çalıştır" dedi.
Sezon bitince Pro- Lisans kursuna katılan yardımcı antrenörlerden Selçuk İnan'a yönetimden "19 Haziran'daki seçime ve hoca kesinleşene kadar takımı Florya'da sen çalıştır" çağrısı geldi.
Sabah'ın haberine göre; Fatih Terim 20-21 Temmuz'daki Şampiyonlar Ligi elemesini düşünerek yeni sezon hazırlıklarının 14 Haziran'da başlanması tavsiyesini vermişti.
Selçuk formülüne Terim'in olumlu bakması bekleniyor. Antrenörler Levent Şahin ve Ümit Davala ise görevlerini bırakmıştı.
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