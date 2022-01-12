Son Dakika: Galatasaray'da Fatih Terim sonrası 12 ayrılık daha kapıda! İstifa etmeseler bile gönderilecekler...

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Fatih Terim'le yolların ayrılmasının ardından Florya'da büyük değişimin yaşanması bekleniyor. Terim'e yakın isimlerin istifa ettiği biliniyor.

Fanatik'in haberine göre; ayrıca Florya'da çalışan bazı isimlerin de görevden alınması gündemde.

Sarı kırmızılı takımda son olarak Futbol A Takım İdari Direktörü Şükrü Hanedar, görevinden ayrıldığını açıklamıştı.

İŞTE FATİH TERİM SONRASI BEKLENEN 12 AYRILIK

SELÇUK İNAN

Fatih Terim'in yardımcılığını yapıyordu. İstifa edecek.

NECATİ ATEŞ

Selçuk İnan gibi Terim'in yardımcılarından biriydi. Onun da istifa mektubu cebinde...

FAHRİ YILMAZ

Florya Tesis Müdürü olarak görev yapıyordu. Terim'e en yakın isimlerden biri. İstifa etmese bile ilk gönderileceklerden.

FATİH İBRADI

Futbol İdari ve Sportif Koordinatörü olarak kısa süre önce göreve başlamıştı. Terim'in ayrılığının ardından istifasını sundu.

ERAY SÖZEN

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Futbol A Takım Medya Sorumlusu olarak uzun yıllardır görev yapıyor. İstifa etmese bile görevden alınacak isimlerden.

SCOTT PIRI

Terim'in ayrılığı sonrası ABD'li atletik performans uzmanıyla yolların ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor.

YASİN KÜÇÜK

Scott Piri'nin ekibinde yer alıyor. Sacha Boey'in ve bir çok futbolcunun sahaya geç geri dönmesinin sorumlusu olduğu iddia ediliyor. Florya'dan gönderilecek isimlerin başında geliyor.

HAKAN BALTA

Futbol A Takımı İdari Direktör Yardımcısı olarak görev yapıyordu. Terim'in ayrılığı sonrası görevi bırakması bekleniyor.

EMRE UTKUCAN

Uzun yıllardır Florya'da scout şefi olarak görev yapıyordu. Yönetimin bu konuda henüz karar vermediği ancak çalışmaya sıcak bakmadığı gelen haberler arasında.

YENER İNCE

Uzun yıllardır Galatasaray kulüp doktoru olarak görev yapıyor. Yönetimin kendisiyle çalışıp çalışmayacağı henüz bilinmiyor.

MERT ÇETİN

Uzun yıllardır tercüman olarak görev yapıyor. istifa etmese bile gönderilmesi gündemde.

ALİ YAVAŞ

Fatih Terim'in 4. döneminde alt yapı sorumlusu olarak göreve başlamıştı. Terim'in ayrılığı sonrası görevini bıraktı.