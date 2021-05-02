Son Dakika: Galatasaray'da Fatih Terim maç sonu açıkladı! 'Beşiktaş'ı alkışlarız'

Süper Lig'de Gençlerbirliği'ni 2-0 yenen Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim, maç sonunda açıklamalar yaptı.

İşte Fatih'in açıklamaları;

Buralarda galip gelmek çok önemli. Oyun, genel olarak bizim kontrolümüzdeydi. Oyunu domine etmede doğru pozisyonu aldığımızı düşünüyorum. En iyi opsiyonu arayarak birer gol pozisyonuna girdik.

GOL NEDEN VERİLMEDİ ANLAYABİLMİŞ DEĞİLİM

2-0 her zaman kopan bir skor değil, 3-0'dan sonra daha rahat hareket edebilirdik. 3. gol de neden verilmedi pek anlayabilmiş değilim. VAR'daki biraz top oynayabilmiş olsa, onun gol olduğunu anlardı.

BEŞİKTAŞ'I ALKIŞLARIZ

Böyle maçlar her zaman gelmez. Çok net. Fazla matematik yapılmaması gereken bir maç. Derbiyi kazanmamız halinde devam ediyoruz, aksi halinde de %1 dahi ihtimal kalmıyor. Kazanamazsak, öbür skorlarda geçeriz kenara. Oyuncularımızla beraber Beşiktaş'ı alkışlar, tebrik eder, öyle uğurlarız.

BEŞİKTAŞ ŞAMPİYON OLURSA...

Beşiktaş şampiyon olursa Beşiktaşlı dostlarımızı kucaklarız, tebrik ederiz, tüm teknik heyet futbolcular olarak dizilir alkışlarla uğurlarız."