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Son Dakika: Galatasaray'da Fatih Terim için karar verildi!

#Galatasaray#Fatih Terim#Burak Elmas

Süper Lig'de 7 haftadır kazanamayan Galatasaray, devrenin kapanış maçını Antalyaspor ile oynayacak. Terim'e yönelik eleştiriler sosyal medyada artmaya başlasa da sarı-kırmızılı yönetimin tecrübeli teknik adam dışında B planı bulunmuyor.

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Süper Lig 'de 7 haftadır kazanamayan Galatasaray, devrenin kapanış maçını Antalyaspor ile oynayacak. Fatih Terim cezası nedeniyle son kez tribünde oturacak.

Sabah'ın haberine göre; Fatih Terim'e yönelik eleştiriler sosyal medyada artmaya başlasa da sarı-kırmızılı yönetimin tecrübeli teknik adam dışında B planı bulunmuyor.

Başkan Burak Elmas, Antalyaspor maçının sonucu ne olursa olsun devre arası planlamasını Fatih Terim'le birlikte yapacak. Terim, kötü gidişata Ocak ayında çözüm bulmaya çalışacak.

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#Galatasaray#Fatih Terim#Burak Elmas

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